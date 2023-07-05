Могут ли по закону отчислить ребенка из украинской школы во время войны: точный ответ

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие дети вместе со своими семьями оказались за границей. В своих странах временного пребывания дети обязаны продолжать получать школьное образование, иначе родителям выпишут штраф.

Могут ли отчислить ученика из украинской школы, рассказали на сайте "Новой украинской школы" (НУШ).

Если ребенок учится за границей

Законодательство Украины говорит о таких основаниях для отчисления ребенка из украинской школы:

ученик получил полное общее среднее образование и получил соответствующий документ об образовании

ученик зачислили в другое учебное заведение для получения полного общего среднего образования

ученик переводится в другое учебное заведение для получения полного общего среднего образования

ученик выбывает на постоянное место жительства за пределы Украины

Кроме того, если ребенок не посещал школу больше шести последних месяцев учебного года и отсутствуют какие-либо сведения о местожительстве или местонахождении ученика, или его родителей, других законных представителей, это может стать причиной для отчисления.

В то же время во время войны распространена дистанционная форма обучения, поэтому такое получение образования возможно и засчитывается для детей, которые находятся за границей.

Заведение должно письменно предупредить родителей ученика и соответствующее управление образования о возможном отчислении за две недели до дня заседания педагогического совета, на котором будет рассматриваться это решение.

Если на основе пропусков ученика не могут перевести в следующий класс, родители могут самостоятельно решить, оставлять ли ребенка на повторный год.

Если ребенок учится за границей и не посещает украинскую школу онлайн более шести месяцев, его могут отчислить (фото: Getty Images)

Можно ли сдать экзамены в форме экстерната

Существует перечень уважительных причин, согласно которым ученик может выбрать экстернат как форму обучения. В этот список входят:

состояние здоровья

вооруженный конфликт

проживание (нахождение) за границей (для граждан Украины)

проживание (нахождение) на неконтролируемой территории или территории населенных пунктов на линии столкновения

проживание (нахождение) территории, на которой установлен режим чрезвычайной ситуации или режим чрезвычайного положения и т. д.

Экстернатная форма обучения может происходить в дистанционном формате.

Для ученика, получающего образование в экстернатной форме, обязательно должен быть составлен индивидуальный учебный план. Его должны составить учителя в сотрудничестве с самим учеником и его родителями.

После этого учебный план одобряется педагогическим советом учебного заведения, утверждается его руководителем и подписывается родителями.

Важно! Ученики, обучающиеся по индивидуальным формам получения образования, могут проходить оценивание по собственному расписанию, отдельно от других получателей образования.