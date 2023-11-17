Чи можуть забрати на фронт чоловіків у віці до 27 років: коментар юриста

В Україні продовжується мобілізація. Попри те, що ця тема є однією із найбільш обговорюваних, досі для пересічних громадян залишається багато незрозумілих моментів. Зокрема, чи можуть відправити на фронт чоловіків у віці до 27 років, якщо вони не проходили військову службу чи кафедру в ВНЗ.
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.
"Збільшилась кількість запитів щодо того, чи можуть мобілізувати чоловіків, яким ще не виповнилося 27 років. Відповідно до законодавства, чоловік, який не досяг 27 років, який не закінчував військової кафедри і не проходив строкову службу, має перебувати на військовому обліку призовників. А призовника можна призвати лише на строкову службу", - пояснює юрист.
При цьому Крекотень додає, що під час діє воєнного стану призов на строкову службу скасований.
"Тож така категорія людей може бути призвана на службу під час мобілізації виключно з їхньої згоди. Законопроєкт 9281, який був прийнятий ще у травні щодо зменшення граничного віку з 27 до 25 років, хоч прийнятий, але не підписаний", - зазначає адвокат.
Водночас Крекотень додає, якщо чоловік віком до 27 років проходив військову кафедру, то його можуть мобілізувати.
Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб армії. А саме:
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