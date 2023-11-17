Могут ли забрать на фронт мужчин в возрасте до 27 лет: комментарий юриста

Могут ли забрать на фронт мужчин в возрасте до 27 лет

"Увеличилось количество запросов относительно того, могут ли мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 27 лет. Согласно законодательству, мужчина, не достигший 27 лет, не заканчивавший военной кафедры и не проходивший срочную службу, должен состоять на военном учете призывников. А призывника можно призвать только на срочную службу", - объясняет юрист.

При этом Крекотень добавляет, что во время действия военного положения призыв на срочную службу отменен.

"Таким образом, такая категория людей может быть призвана на службу во время мобилизации исключительно с их согласия. Законопроект 9281, который был принят еще в мае по уменьшению предельного возраста с 27 до 25 лет, хоть принят, но не подписан", - отмечает адвокат.

В то же время Крекотень добавляет, что если мужчина в возрасте до 27 лет проходил военную кафедру, то его могут мобилизовать.

Кто подпадает под призыв

Общая мобилизация происходит в четыре этапа, которые внедряют в соответствии с потребностями армии. А именно: