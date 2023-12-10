Чи можуть забрати на фронт чоловіка із ІІІ групою інвалідності: пояснення юриста

Чи можуть мобілізувати чоловіка із ІІІ групою інвалідності

Адвокат Марія Левченко пояснює, що при врученні повістки працівники ТЦК та СП не мають можливості перевірити, чи в конкретного чоловіка є підстави для відстрочки від мобілізації, ні чи. То ж вручити повістку можуть навіть чоловіку із ІІІ групою інвалідності для того, щоб уточнити облікові дані.

"З приводу мобілізації - то такого чоловіка можуть призвати після проходження ВЛК. Нагадаю, що у серпні відбулися зміни до наказу 402 Міноборони щодо полегшення діагнозів, із якими можна нести військову службу. Тож тепер можуть мобілізувати навіть із ІІІ групою інвалідності, якщо у вас полегшений діагноз", - пояснила Левченко.

Як оскаржити висновок ВЛК

Оскаржити висновки ВЛК про придатність до військової служби можна у досудовому та судовому порядку.

При досудовому порядку оскарження людині слід звернутися до ВЛК найвищого рівня, такими є:

ВЛК районного (міського) територіального центру, потрібно звертатися до ВЛК області чи Києва

ВЛК областей - ВЛК регіонів

постанови будь-яких ВЛК можуть переглядати Центральні ВЛК

Для оскарження ухвали ВЛК у досудовому порядку слід подати такі документи:

заяву про перегляд оскаржуваної ухвали ВЛК нижчого рівня, в якій вказати причини перегляду ухвали

усі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається

результати попередніх медичних досліджень (якщо є)

При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися: