Чи можуть забрати на фронт чоловіка із ІІІ групою інвалідності: пояснення юриста

В Україні мобілізація не припиняється із 24 лютого 2022 року, втім уже не одноразово змінювались умови, хто із чоловіків може бути призваний на фронт. Тож для багатьох українців залишаються незрозумілими певні питання, зокрема про те, чи можуть мобілізувати чоловіка із ІІІ групою інвалідності?
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" в Telegram.
Адвокат Марія Левченко пояснює, що при врученні повістки працівники ТЦК та СП не мають можливості перевірити, чи в конкретного чоловіка є підстави для відстрочки від мобілізації, ні чи. То ж вручити повістку можуть навіть чоловіку із ІІІ групою інвалідності для того, щоб уточнити облікові дані.
"З приводу мобілізації - то такого чоловіка можуть призвати після проходження ВЛК. Нагадаю, що у серпні відбулися зміни до наказу 402 Міноборони щодо полегшення діагнозів, із якими можна нести військову службу. Тож тепер можуть мобілізувати навіть із ІІІ групою інвалідності, якщо у вас полегшений діагноз", - пояснила Левченко.
Оскаржити висновки ВЛК про придатність до військової служби можна у досудовому та судовому порядку.
При досудовому порядку оскарження людині слід звернутися до ВЛК найвищого рівня, такими є:
Для оскарження ухвали ВЛК у досудовому порядку слід подати такі документи:
При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися:
Раніше ми писали про те, у яких випадках можуть анулювати відстрочку від мобілізації.
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