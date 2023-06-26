Чи можуть виключені з військового обліку чоловіки виїжджати за кордон: остаточна відповідь

Що потрібно знати

Якщо людина має медичні протипоказання, що перешкоджають їй виконувати військову службу, вона може бути виключена з військового обліку.

Цей факт обов'язково має встановити військово-лікарська комісія. Саме вона ухвалює рішення про непридатність з винятком із військового обліку.

Чи можуть такі чоловіки виїжджати за кордон?

Відповідно до абзацу 16 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та п. 2-6 Правил перетину державного кордону громадянами України від 27 січня 1995 р. № 57, якщо особа була виключена з військового обліку за станом здоров'я, вона не вважається військовозобов'язаною та має право перетнути кордон держави.

Пам'ятайте, що мають право на перетин кордону саме виключені з військового обліку, а не зняті.

Процедура виключення з військового обліку

Згідно з Указом Президента України "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", починаючи від 24 лютого 2022 року, основними підставами для виключення з військового обліку є:

медичні протипоказання

вагітність

вік понад 60 років

наявність дітей віком до 3 років

інвалідність та інші.

Щоб бути виключеним з військового обліку, потрібно подати заяву до Центру комплектування та соціальної підтримки, вказавши підставу виключення з обліку та надавши всі відповідні документи, що підтверджують.

Після цього Центр комплектування та соціальної підтримки видає наказ про виключення з обліку, який передається до військової частини, де перебуває військовослужбовець. Він має право отримати відпустку, щоб зібрати речі та документи.