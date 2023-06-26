Могут ли исключенные с военного учета мужчины выезжать заграницу: окончательный ответ

Что нужно знать

Если человек имеет медицинские противопоказания, препятствующие ему выполнять военную службу, он может быть исключен из военного учета.

Этот факт обязательно должна установить военно-врачебная комиссия. Именно она принимает решение о непригодности с исключением из военного учета.

Могут ли такие мужчины выезжать заграницу?

Согласно абзацу16 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и п. 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины от 27 января 1995 г. № 57, если лицо было исключено из военного учета по состоянию здоровья, оно не считается военнообязанным и имеет право пересечь границу государства.

Помните, что имеют право на пересечение границы именно исключенные из военного учета, а не снятые.

Процедура исключения с военного учета

Согласно Указу Президента Украины "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины", начиная от 24 февраля 2022 года, основными основаниями для исключения из военного учета являются следующие:

медицинские противопоказания

беременность

возраст более 60 лет

наличие детей до 3 лет

инвалидность и другие.

Чтобы быть исключенным из военного учета, нужно подать заявление в Центр комплектования и социальной поддержки, указав основание исключения с учета и предоставив все соответствующие подтверждающие документы.

После этого Центр комплектования и социальной поддержки издает приказ об исключении с учета, который передается в воинскую часть, где находится военнослужащий. Он имеет право получить отпуск, чтобы собрать вещи и документы.