Чи можуть людині з інвалідністю виписати повістку: у яких випадках вона правомірна

Як пояснюють військові, повістка в ТЦК - це не дорога одразу на "нуль". Передусім це виклик до ТЦК для уточнення даних про людину. Її основна мета полягає у тому, щоб люди прийшли та оновили свою особисту інформацію.

Українці часто у соцмережах виказують претензії до працівників ТЦК через те, що повістки можуть видавати чоловікам з інвалідністю.

"Однак якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть. Такі випадки регламентуються Постановою міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року, де і вказано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК", - пояснили в ОК "Північ".

Тобто, якби чоловіки вчасно зверталися у ТЦК, то кількість таких випадків була б суттєво менша. Крім того, військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють. І інформацію про зміну персональні дані потрібно подавати й туди.

Великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави. Тому чоловікам постійно нагадують про обов'язок приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі життя.

"Та й навіть після визнання військово-лікарською комісією придатними до військової служби чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів. Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці", - додали спеціалісти.