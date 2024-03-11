Могут ли человеку с инвалидностью выписать повестку: в каких случаях она правомерна

Как объясняют военные, повестка в ТЦК - это не дорога сразу на "ноль". Прежде всего, это вызов в ТЦК для уточнения данных о человеке. Ее основная цель состоит в том, чтобы люди пришли и обновили свою личную информацию.

Украинцы часто в соцсетях высказывают претензии к работникам ТЦК из-за того, что повестки могут выдавать мужчинам с инвалидностью.

"Однако если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то там его инвалидность знать не могут. Такие случаи регламентируются Постановлением министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, где и указано, что в случае изменения персональных данных (например, брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка и т.п.) военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК", - пояснили в ОК "Север".

То есть, если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, то количество таких случаев было бы существенно меньше. Кроме того, военный учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и предприятиях, где мужчины работают. И информацию об изменении персональных данных нужно подавать и туда.

Большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочек от мобилизации для имеющих соответствующие документальные основания. Поэтому мужчинам постоянно напоминают об обязанности приходить и получать отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а себе жизнь.

"Да и даже после признания военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу раньше, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и слаживание уже в военной части, которая заинтересована в таком специалисте", - добавили специалисты.