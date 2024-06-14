Чи можуть курці та люди з татуюваннями бути донорами крові: 6 популярних міфів

"Донорство це небезпечно!"

Багато хто думає, що можуть заразитись ВІЛ та СНІД.

Під час донації використовуються тільки стерильні голки та гемакони (контейнери для крові).

Це завжди одноразові інструменти, які відкриються виключно в присутності донора, а після процедури - утилізуються за всіма стандартами.

"Це страшно, боляче і довго"

Усвідомлення допомоги іншим навпаки підвищує настрій та покращує емоційний стан.

А найбільшою неприємністю в донорстві - є протокол голкою, на початку процедури.

Донація крові триває не більше 10 хвилин.

"Потрібні тільки деякі групи крові"

Потреба крові усієї є завжди. А чим популярніша група крові, тим більше її потрібно, через те, що більше людей потребують саме вашої групи крові.

"Я курю і харчуютьсь не найкраще, тому не зможу бути донором"

Це хибне твердження.

Медики кажуть, що потрібно виділити три дні, щоб дотриматись певних обмежень у харчуванні - і можна ставати донором.

Від куріння потрібно відмовитись лише у день донації (як до, так і упродовж щонайменше трьох днів після неї).

"Кров потрібно здавати лише тоді, колись щось сталось"

Насправді, найкраща стратегія - це регулярність, щоб на момент надзвичайної ситуації вже був запас крові. Тим паче ніхто не знає, коли може знадобитись запас крові.

Онкохворі пацієнти, важкі породіллі, поранені військові чи цивільні - потребують донорської крові.

1 донор може врятувати 3 життя.

"Якщо є тату, то не можна бути донором"

Потрібно знати, що ризики татуювання лише в тому, щоб при набиванні татуювання вас не заразили ВІЛ, гепатитом чи іншими вірусами.

Повернутись до донорства можна вже через 6 місяців або через 4 - за умови негативного результату NAT-тесту на гепатит C.

До того ж перед взяттям крові будуть робити перевірку експрес-методом на наявність ВІЛ/СНІД інфекцій та Kell.

Зі скількох років можна бут донором

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань.

Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

Після здавання крові: