Могут ли курильщики и люди с татуировками быть донорами крови: 6 популярных мифов

Донорство крови - это необходимая помощь, особенно во время войны, но некоторым людям действительно противопоказано сдавать кровь. К тому же, вокруг этого возникло много мифов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каком возрасте можно стать донором и в какие мифы не нужно верить.
Многие думают, что могут заразиться ВИЧ и СПИД.
При донации используются только стерильные иглы и гемаконы (контейнеры для крови).
Это всегда одноразовые инструменты, которые откроются исключительно в присутствии донора, а после процедуры - утилизируются по всем стандартам.
Осознание помощи другим, наоборот, повышает настроение и улучшает эмоциональное состояние.
А наибольшей неприятностью в донорстве - является протокол иглой, в начале процедуры.
Донация крови длится менее 10 минут.
Потребность в крови всей есть всегда. А чем популярнее группа крови, тем больше ее нужно, потому что больше людей нуждаются именно в вашей группе крови.
Это ложное утверждение.
Медики говорят, что нужно выделить три дня, чтобы соблюсти определенные ограничения в питании - и можно становиться донором.
От курения нужно отказаться только в день донации (как до, так и не менее трех дней после нее).
На самом деле, лучшая стратегия - это регулярность, чтобы к моменту чрезвычайной ситуации уже был запас крови. Тем более, никто не знает, когда может понадобиться запас крови.
Онкобольные пациенты, тяжелые роженицы, раненые военные или гражданские - нуждаются в донорской крови.
1 донор может спасти 3 жизни.
Следует знать, что риски татуировки только в том, чтобы при набивке татуировки вас не заразили ВИЧ, гепатитом или другими вирусами.
Вернуться к донорству можно уже через 6 месяцев или через 4 - при условии отрицательного результата NAT-теста на гепатит C.
К тому же перед взятием крови будут производить проверку экспресс-методом на наличие ВИЧ/СПИД инфекций и Kell.
Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний.
Взятие крови и (или) ее компонентов у донора разрешается только при условии, что здоровью донора не будет причинен вред.
После сдачи крови:
Ранее мы сообщали, какая группа крови считается самой лучшей.
Также ученые называли группу крови, наиболее подверженную болезням сердца.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница медицинского сообщества Svij.doc, сайт ДонорUA и Центр общественного здоровья.