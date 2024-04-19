Чи можуть коти ревнувати: що з'ясували зоофахівці

Чи може кіт ревнувати

Деякі дослідження показують, що багато тварин, особливо наші домашні улюбленці, цілком здатні відчувати емпатію та горе. Тож цілком логічно, що і природа людських ревнощів не є чимось надзвичайним і для котячих.

Проте це трохи відрізняється від того, як ревнують люди. Мері Моллой, консультантка з поведінки тварин з Behavior Vets зазначає, що котячі ревнощі - лише про те, що кіт помічає, що не отримує того, що хоче, або що інша істота має те, що він хоче.

Людські ревнощі - складна емоція, така ж, як емпатія чи горе, вони можуть перетворитися у нав'язливу ідею - а коти живуть моментом.

Тож якщо пухнастики помічають, що ви приділяєте більше уваги людині або собаці - і навіть пригощаєте її смачненьким - вони в ту ж секунду теж захочуть уваги.

Як зрозуміти, що кіт ревнує

Хоча коти, на відміну від людей, не матимуть таких почуттів, як образа чи злість, вони намагатимуться виразити незадоволення певними діями. До ознак того, що ваш домашній улюбленець ревнує, належить така поведінка:

Обприскування та мічення території, особливо речей людини чи тварини, до якої кіт ревнує.

Сон у лотку - може бути проявом тривоги і стресу від нової ситуації.

Шипіння та бійка - своєрідна спроба залякати "конкурента", щоб змусити його відмовитися від уваги.

Кусання іншої людини, тварини чи навіть господаря, та нявкання - окрім залякування, таким чином кіт показує, що йому необхідна увага.

Якщо кіт ревнує, він може нявкати більше, ніж зазвичай (ілюстрація: Freepik)

Однак, попри те, що коти можуть ревнувати до нового члена родини (іншого кота, собаки, дитини чи партнера), часто справа не стільки в ревнощах, скільки в тому, що ваш пухнастик просто спантеличений дивними запахами, незвичними звуками та несподіваними рухами, що виходять від незнайомої істоти в домі.

Адже різка зміна звичного ритму життя також впливає на вашого котика.

Як запобігти ревнощам у котів

Ревність кота може стати серйозною проблемою. Створіть безпечний простір, роблячи все так, як подобається вашому котику, наприклад, правильно гладячи його, помічаючи повідомлення, які він надсилає невербально, і поважаючи його кордони. Пристосовуючись до нових умов, допоможіть котику теж адаптуватися.

Дотримуйтесь графіку його годування, регулярно виділяйте час для ігор і давайте йому безліч непомітних можливостей познайомитися з вашою дитиною, іншим домашнім улюбленцем, друзями чи партнером потроху, коли він почуватиметься комфортно. Будьте певні, вони, швидше за все, дуже скоро будуть обійматися.

Це стосується і їхньої взаємодії з іншими тваринами. Будьте уважні, коли даєте одній тварині те, що хотіла б отримати кішка, і переконайтеся, що не обділяєте нікого увагою. Це особливо важливо в сім'ях з кількома котами, де суперечки за ресурси можуть призвести до серйозних бійок.

Приділяйте коту достатньо уваги (ілюстрація: Freepik)

Крім цього, спробуйте залучати кота і його "конкурента" у спільну гру або діяльність - наприклад, якщо "конкурентом" кота є тваринка - кидати їм іграшки або смаколики, а якщо партнер - приділяти увагу коту по черзі.

Таким чином, вашому котику буде байдуже, які ласощі ви кидаєте собаці чи з ким ви проводите час - він буде впевнений у вашій любові і турботі.