Могут ли коты ревновать: что выяснили зооспециалисты

Может ли кот ревновать

Некоторые исследования показывают, что многие животные, особенно наши домашние питомцы, вполне способны испытывать эмпатию и горе. Поэтому вполне логично, что и природа человеческой ревности не является чем-то необычным и для кошачьих.

Однако это немного отличается от того, как ревнуют люди. Мэри Моллой, консультант по поведению животных из Behavior Vets отмечает, что кошачья ревность - лишь о том, что кот замечает, что не получает того, чего хочет, или что другое существо имеет то, что хочет кот.

Человеческая ревность - сложная эмоция, такая же как эмпатия или горе, она может превратиться в навязчивую идею - а коты живут моментом.

Так что если пушистики замечают, что вы уделяете больше внимания человеку или собаке - и даже угощаете ее вкусненьким - они в ту же секунду тоже захотят внимания.

Как понять, что кот ревнует

Хотя кошки, в отличие от людей, не будут испытывать таких чувств, как обида или злоба, они будут пытаться выразить недовольство определенными действиями. К признакам того, что ваш домашний любимец ревнует, относится следующее поведение:

Опрыскивание и мечение территории, особенно вещей человека или животного, к которому кот ревнует.

Сон в лотке - может быть проявлением тревоги и стресса от новой ситуации.

Шипение и драка - своеобразная попытка запугать "конкурента", чтобы заставить его отказаться от внимания.

Кусание другого человека, животного или даже хозяина, и мяуканье - кроме устрашения, таким образом кот показывает, что ему необходимо внимание.

Если кот ревнует, он может мяукать больше обычного (иллюстрация: Freepik)

Однако, несмотря на то, что коты могут ревновать к новому члену семьи (другому коту, собаке, ребенку или партнеру), часто дело не столько в ревности, сколько в том, что ваш пушистик просто озадачен странными запахами, необычными звуками и неожиданными движениями, что исходят от незнакомого существа в доме.

Ведь резкое изменение привычного ритма жизни также влияет на вашего котика.

Как предотвратить ревность у кошек

Ревность кота может стать серьезной проблемой. Создайте безопасное пространство, делая все так, как нравится вашему котику, например, правильно гладя его, замечая сообщения, которые он посылает невербально, и уважая его границы. Приспосабливаясь к новым условиям, помогите котику тоже адаптироваться.

Соблюдайте график его кормления, регулярно выделяйте время для игр и давайте ему множество незаметных возможностей познакомиться с вашим ребенком, другим домашним любимцем, друзьями или партнером понемногу, когда он будет чувствовать себя комфортно. Будьте уверены, они, скорее всего, очень скоро будут обниматься.

Это относится и к их взаимодействию с другими животными. Будьте внимательны, когда вы даете одному животному то, что хотела бы получить кошка, и убедитесь, что не обделяете никого вниманием. Это особенно важно в семьях с несколькими котами, где споры за ресурсы могут привести к серьезным дракам.

Уделяйте коту достаточно внимания (иллюстрация: Freepik)

Кроме этого, попробуйте вовлекать кота и его "конкурента" в совместную игру или деятельность - например, если "конкурентом" кота является животное - бросать им игрушки или вкусности, а если партнер - уделять внимание коту поочередно.

Таким образом, вашему котику будет безразлично, какое лакомство вы бросаете собаке или с кем вы проводите время - он будет уверен в вашей любви и заботе.