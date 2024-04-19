Могут ли коты ревновать: что выяснили зооспециалисты

Иногда кошки внезапно начинают вести себя странно, когда в доме появляется другое животное, новорожденный ребенок, друзья или романтический партнер. Домашний любимец может портить вещи, шипеть и т.д., хотя это поведение не свойственно ему? Может быть, кот или кошка ревнует?
О том, могут ли коты испытывать ревность к хозяину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на DailyPaws.
Некоторые исследования показывают, что многие животные, особенно наши домашние питомцы, вполне способны испытывать эмпатию и горе. Поэтому вполне логично, что и природа человеческой ревности не является чем-то необычным и для кошачьих.
Однако это немного отличается от того, как ревнуют люди. Мэри Моллой, консультант по поведению животных из Behavior Vets отмечает, что кошачья ревность - лишь о том, что кот замечает, что не получает того, чего хочет, или что другое существо имеет то, что хочет кот.
Человеческая ревность - сложная эмоция, такая же как эмпатия или горе, она может превратиться в навязчивую идею - а коты живут моментом.
Так что если пушистики замечают, что вы уделяете больше внимания человеку или собаке - и даже угощаете ее вкусненьким - они в ту же секунду тоже захотят внимания.
Хотя кошки, в отличие от людей, не будут испытывать таких чувств, как обида или злоба, они будут пытаться выразить недовольство определенными действиями. К признакам того, что ваш домашний любимец ревнует, относится следующее поведение:
Если кот ревнует, он может мяукать больше обычного (иллюстрация: Freepik)
Однако, несмотря на то, что коты могут ревновать к новому члену семьи (другому коту, собаке, ребенку или партнеру), часто дело не столько в ревности, сколько в том, что ваш пушистик просто озадачен странными запахами, необычными звуками и неожиданными движениями, что исходят от незнакомого существа в доме.
Ведь резкое изменение привычного ритма жизни также влияет на вашего котика.
Ревность кота может стать серьезной проблемой. Создайте безопасное пространство, делая все так, как нравится вашему котику, например, правильно гладя его, замечая сообщения, которые он посылает невербально, и уважая его границы. Приспосабливаясь к новым условиям, помогите котику тоже адаптироваться.
Соблюдайте график его кормления, регулярно выделяйте время для игр и давайте ему множество незаметных возможностей познакомиться с вашим ребенком, другим домашним любимцем, друзьями или партнером понемногу, когда он будет чувствовать себя комфортно. Будьте уверены, они, скорее всего, очень скоро будут обниматься.
Это относится и к их взаимодействию с другими животными. Будьте внимательны, когда вы даете одному животному то, что хотела бы получить кошка, и убедитесь, что не обделяете никого вниманием. Это особенно важно в семьях с несколькими котами, где споры за ресурсы могут привести к серьезным дракам.
Уделяйте коту достаточно внимания (иллюстрация: Freepik)
Кроме этого, попробуйте вовлекать кота и его "конкурента" в совместную игру или деятельность - например, если "конкурентом" кота является животное - бросать им игрушки или вкусности, а если партнер - уделять внимание коту поочередно.
Таким образом, вашему котику будет безразлично, какое лакомство вы бросаете собаке или с кем вы проводите время - он будет уверен в вашей любви и заботе.
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