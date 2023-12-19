Чи можуть батьки відвідувати дитячі свята під час воєнного стану: пояснення МОН

Маму не пускають на свято дитини в садочок

Мама Катерина Вишневська розповіла в соціальних мережах про те, що хоче потрапити на свято доньки в дитячому садочку.

Річ у тому, що це останнє свято дитини в навчальному закладі, а батьки не змогли прийти на жодне з попередніх через карантинні обмеження.

Однак директор закладу відмовила жінці та всім іншим батькам, посилаючись на лист МОН від 12.08.23. Аргумент керівництва в тому, що вони несуть відповідальність за життя всіх у садочку, а в укритті немає місця для батьків.

Лист МОН, який не рекомендує допускати присутність батьків на дитячих святах (фото: FacebookБатьки SOS)

Чи можуть батьки приходити на святранки дітей

У листі МОН від 21.08.23 року наголошують, що питання безпеки є найбільш актуальним у період воєнного стану. Тому освітній простір потрібно організовувати з дотриманням максимальної безпеки всіх учасників освітнього процесу.

Стосовно організації та проведення свят і масових заходів, у МОН переконані, що присутність батьків недоречна.

"У ситуації можливої повітряної тривоги всі присутні повинні перейти до найближчого укриття. Тобто батьки, діти й педагоги повинні перейти в укриття, проте воно розраховане виключно на кількість дітей і персоналу закладу, тому не може вмістити всіх", - йдеться в листі.

Тому, запрошуючи батьків, керівництво закладу бере на себе відповідальність за їхню безпеку.

У МОН також нагадують, що всі заходи - це не просто "концерти для батьків". Педагоги не зобов'язані робити фото та відео, адже це не входить до їхніх посадових обов'язків.

Розміщувати фотографії та відео за участю дітей на сайті навчального закладу, у загальних групах і соціальних мережах можна винятково з письмового дозволу батьків.

Чи будуть цього року проводити новорічні свята

Раніше пресслужба Міністерства освіти і науки ексклюзивно для РБК-Україна розповіла, що відомство проінформувало керівників обласних та Київської міської військових адміністрацій про особливості організації 2023/2024 навчального року в умовах правового режиму воєнного стану.

Відповідно до Закону України "Про освіту" заклади освіти наділені автономією. Це означає, що вони можуть самостійно ухвалювати рішення щодо освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності.

Також у МОН зазначили, що організація освітнього процесу та діяльності навчального закладу належать до повноважень його керівника.

"Рішення про проведення різдвяних/новорічних свят може ухвалюватися педагогічною радою закладу дошкільної та загальної середньої освіти та затверджуватися його керівником", - пояснюють у відомстві.