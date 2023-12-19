Могут ли родители посещать детские праздники во время военного положения: объяснение МОН

Маму не пускают на праздник ребенка в садик

Мама Екатерина Вишневская рассказала в социальных сетях о том, что хочет попасть на праздник дочери в детском саду.

Дело в том, что это последний праздник ребенка в учебном заведении, а родители не смогли прийти ни на один из предыдущих из-за карантинных ограничений.

Однако директор заведения отказала женщине и всем остальным родителям, ссылаясь на письмо МОН от 12.08.23. Аргумент руководства в том, что они несут ответственность за жизнь всех в садике, а в укрытии нет места для родителей.

Письмо МОН, которое не рекомендует допускать присутствие родителей на детских праздниках (фото: FacebookБатьки SOS)

Могут ли родители приходить на священники детей

В письме МОН от 21.08.23 года отмечают, что вопрос безопасности наиболее актуален в период военного положения. Поэтому образовательное пространство следует организовывать с соблюдением максимальной безопасности всех участников образовательного процесса.

Относительно организации и проведения праздников и массовых мероприятий в МОН убеждены, что присутствие родителей неуместно.

"В ситуации возможной воздушной тревоги все присутствующие должны перейти к ближайшему укрытию. То есть родители, дети и педагоги должны перейти в укрытие, однако оно рассчитано исключительно на количество детей и персонала заведения, поэтому не может вместить всех", - говорится в письме.

Поэтому, приглашая родителей, руководство заведения берет на себя ответственность за их безопасность.

В МОН также напоминают, что все мероприятия - это не просто "концерты для родителей". Педагоги не обязаны делать фото и видео, ведь это не входит в их должностные обязанности.

Размещать фотографии и видео с участием детей на сайте учебного заведения, в общих группах и социальных сетях можно исключительно с письменного разрешения родителей.

Будут ли в этом году проводить новогодние праздники

Ранее пресс-служба Министерства образования и науки эксклюзивно для РБК-Украина рассказала, что ведомство проинформировало руководителей областных и Киевской городской военных администраций об особенностях организации 2023/2024 учебного года в условиях правового режима военного положения.

В соответствии с Законом Украины "Об образовании" учебные заведения наделены автономией. Это означает, что они могут самостоятельно принимать решения по образовательным, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам деятельности.

Также в МОН отметили, что организация образовательного процесса и деятельности учебного заведения входят в полномочия его руководителя.

"Решение о проведении рождественских/новогодних праздников может приниматься педагогическим советом заведения дошкольного и общего среднего образования и утверждаться его руководителем", - объясняют в ведомстве.