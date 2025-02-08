Чи можна заряджати холодний телефон, який був на морозі? Ось що треба знати

Чому холод шкідливий для батареї смартфона

Літій-іонні батареї, які використовуються в більшості сучасних смартфонів, погано реагують на низькі температури. При охолодженні їхня ємність тимчасово знижується, а при різкому нагріванні можливі пошкодження через конденсат і внутрішню хімічну реакцію.

Чому не можна заряджати холодний телефон?

Якщо підключити пристрій до зарядки одразу після перебування на морозі, це може призвести до наступних проблем з вашим гаджетом.

Зниження терміну служби батареї. Хімічні процеси в акумуляторі порушуються, що впливає на його ємність.

Перегрів або навіть пошкодження акумулятора. Холодні компоненти можуть не витримати різкої зміни температури.

Конденсат всередині смартфона. Якщо телефон потрапив у тепле приміщення, всередині корпусу може з’явитися волога, що може спричинити коротке замикання.

Як правильно заряджати телефон після холоду?

Насамперед треба дотримуватися основного правила: дайте пристрою нагрітися. Наприклад, залиште телефон у приміщенні на 15-30 хвилин, щоб він поступово набрав кімнатну температуру.

При цьому не кладіть телефон на батарею чи під обігрівач, адже різке нагрівання може пошкодити акумулятор.

Далі - перевірте температуру пристрою. Якщо телефон вже не холодний на дотик, можна безпечно підключати зарядний пристрій.

Також спеціалісти радять використовувати виключно офіційне зарядне обладнання, бо це допоможе уникнути перепадів напруги, які можуть пошкодити батарею.

Крім того, рекомендовано уникати повної розрядки батареї. Краще підтримувати рівень заряду між 20 і 80 відсотків.

Як захистити смартфон від холоду?

Щоб максимально вберегти гаджет від переохолодження, експерти радять дотримуватися наступних рекомендацій:

носіть телефон у внутрішній кишені одягу, щоб він залишався теплим

використовуйте чохли з термоізоляцією

уникайте різкого переходу з холоду в тепло, щоб уникнути появи конденсату

А ще не кладіть смартфон на відкриті поверхні або в сумку, якщо довго перебуваєте на холоді.

Ось ще кілька рекомендацій, які можуть стати в пригоді: