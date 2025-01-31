Чому небезпечно заряджати телефон усю ніч: що потрібно знати

Багато хто з нас звик залишати телефон на зарядці на ніч, але це може бути не так нешкідливо, як здається.

Про те, чому нічна зарядка може бути небезпечною для вашого пристрою і як уникнути неприємних наслідків, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Деградація батареї та ризики для безпеки

Чому не варто заряджати акумулятор телефону на ніч? Основні причини полягають у тому, що це скорочує термін служби батареї і може призвести до перегріву, що становить небезпеку, якщо залишити пристрій без нагляду.

Акумулятор найшвидше зношується, якщо ви регулярно заряджаєте його вище 80 відсотків і розряджаєте нижче 20 відсотків. Оптимальний рівень заряду для роботи пристрою - близько 50 відсотків.

Тривала зарядка також може призвести до підвищення температури, що природним чином погіршує стан батареї та створює ризик загоряння. Тому не варто залишати телефон під подушкою - брак циркуляції повітря може пошкодити акумулятор і збільшити ймовірність пожежі.

Також врахуйте, що нагрівається не тільки сам телефон: зарядний пристрій і кабель теж можуть ставати гарячими і становити небезпеку. Особливо це стосується неоригінальних зарядних пристроїв - вони дешевші, але не завжди безпечні.

Слід уникати впливу екстремальних температур на телефон. Температури нижче 0 і вище 70 градусів Цельсія прискорюють знос літій-іонного акумулятора. Не залишайте телефон під прямими сонячними променями або в автомобілі в спекотний чи холодний день.

Нічне підзаряджання погіршує стан батареї

Акумулятор вашого телефона не може перезарядитися - виробники передбачили захисні механізми, що запобігають цьому. Однак, коли заряд досягає 100 відсотків, пристрій починає отримувати так звану "крапельну зарядку" - невелику кількість енергії, що компенсує природне споживання пристрою.

Підтримуючи заряд на рівні 100 відсотків і залишаючи телефон підключеним до мережі, ви перевантажуєте акумулятор, змушуючи його витрачати енергію, коли в цьому немає потреби.

Смартфони та планшети використовують різновид літій-іонних акумуляторів, званий літій-полімерним (Li-Poly). Ці батареї зазвичай безпечніші, компактніші та заряджаються швидше. Однак ті самі правила експлуатації, що і для літій-іонних акумуляторів, застосовні і до Li-Poly.

Усе зводиться до того, як працюють літієві батареї: під час заряджання іони переміщуються між шарами. Надмірна або недостатня зарядка погіршує структуру осередків, оскільки перенасичення одного з шарів літієм збільшує внутрішній опір.

Як визначається термін служби батареї телефону? Виробники оцінюють його за кількістю "циклів зарядки". Один цикл - це зарядка акумулятора від 0 до 100 відсотків з подальшою розрядкою назад до 0 відсотків. Кількість розрахункових циклів показує, скільки повних зарядок акумулятор може витримати до помітного зниження ємності.

Щоб продовжити термін служби батареї, уникайте крайніх значень заряду. Часткові зарядки і розрядки, які в сумі становлять 100 відсотків, вважаються одним повним циклом.

Якщо заряджати пристрій у діапазоні 20-80 відсотків, можна продовжити термін служби батареї до 1000 циклів або більше, перш ніж ємність почне помітно знижуватися. Це приблизно три роки щоденних зарядок.

Використання оптимізованої зарядки батареї

Компанії рідко дозволяють повністю використовувати всю ємність батарей. Проте на екрані відображатиметься 100 відсотків заряду, коли пристрій досягне максимальної допустимої ємності. Є один надійний спосіб уникнути зарядки пристрою вище рекомендованих 80 відсотків: стежити за процесом зарядки.

Але це не найзручніший варіант. Саме тому Apple представила функцію Оптимізованої зарядки батареї з iOS 13 за замовчуванням. Ця розумна функція відстежує ваші звички заряджання, і якщо ви регулярно залишаєте телефон на зарядці на тривалий час, включно з нічним часом, він зарядиться тільки до 80 відсотків. Потім він продовжить зарядку до 100 відсотків незадовго до того, як очікується, що ви вимкнете пристрій.

Ви можете ввімкнути або вимкнути цю функцію, перейшовши в Налаштування, Акумулятор, Стан батареї та заряджання, Оптимізоване заряджання батареї. На цьому екрані також відображатиметься максимальна ємність акумулятора порівняно з тим, коли пристрій був новим, щоб ви могли відстежувати деградацію батареї.

Функція оптимізованої зарядки (фото: MakeUseOf)

Використання додатків під час заряджання впливає на батарею

Не варто використовувати пристрій для інтенсивних дій під час заряджання. Реально, багато людей це роблять. Проте регулярне використання телефону під час заряджання може призвести до незворотних пошкоджень.

Це схоже на розгін процесора ПК. Подумайте про те, як позначається робота кількох додатків одночасно: воно нагрівається і працює неправильно. Це також додає "крапельну зарядку".

Дивитися відео на YouTube або переходити на наступний рівень в улюбленій грі, поки телефон під'єднано до зарядки, може бути заманливо, але це не варто того, щоб негативно впливати на вашу батарею.

Звичайно, це залежить від того, як довго ви плануєте використовувати смартфон. Регулярне використання додатків під час заряджання помітно сповільнить роботу телефона на другий рік експлуатації. Тому, якщо ви хочете довго користуватися своїм пристроєм, уникайте використання додатків під час заряджання.

Проте, перевірка повідомлень або електронної пошти має бути цілком допустимою. Просто не займайтеся тим, що вимагає великої витрати енергії.

Як продовжити термін служби батареї смартфона

Ось кілька простих порад, які допоможуть вам продовжити термін служби батареї смартфона.