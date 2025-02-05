Як перевірити зарядний пристрій для смартфона: 7 надійних способів

Зарядний пристрій - незамінний аксесуар для кожного власника смартфона, але неякісна або підроблена зарядка може призвести до перегріву, короткого замикання і навіть загоряння. Багато користувачів не замислюються про безпеку своїх зарядних пристроїв, поки не стикаються з проблемами.

Про сім способів, які допоможуть переконатися, що ваш зарядний пристрій безпечний і не зашкодить гаджету, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій

Вам необов'язково купувати зарядний пристрій тільки у виробника вашого смартфона. Однак важливо підібрати відповідний зарядний пристрій для вашого пристрою.

Можна випадково купити невідповідну зарядку, а іноді продавці можуть ввести в оману. Дешеві зарядні пристрої можуть бути привабливими, але перед покупкою переконайтеся, що він зазначений у списку сумісних моделей.

Якщо сумніваєтеся, уважно вивчіть упаковку - на ній має бути вказано, з якими пристроями сумісний зарядний пристрій. Використання адаптера з невідповідною напругою може пошкодити ваш смартфон. Шкоду можна не відразу помітити, але неправильна зарядка може погіршити продуктивність гаджета або значно скоротити термін його служби.

Звертайте увагу на упаковку та інструкцію

Як переконатися, що ви придбали правильний адаптер для свого пристрою? Просто подивіться, що йде в комплекті.

Один зі способів здешевлення підроблених товарів - продаж без упаковки. Якщо ви замовляєте зарядний пристрій онлайн, він має прийти в оригінальній коробці з інструкцією. Однак багато хто ігнорує цей момент і отримує неякісну продукцію.

Дехто думає, що інструкція не потрібна, адже все і так зрозуміло. Однак наявність фірмової упаковки - це ознака того, що товар виготовлений надійною компанією.

Навіть якщо упаковка присутня, зверніть увагу на її якість. В оригінальних товарів не буває розмитого тексту і піксельних логотипів.

Не покладайтеся тільки на знаки якості

Чому упаковка та інструкції такі важливі? Тому що саме на них часто розміщуються знаки сертифікації якості.

Ці знаки підтверджують, що товар пройшов перевірку на відповідність стандартам безпеки. У різних країнах діють свої маркування. У США, наприклад, слід шукати знак FCC (Federal Communications Commission), а в Європі - CE (Conformité Européenne).

Але не варто повністю довіряти цим знакам, оскільки їх легко підробити. В інтернеті можна знайти зображення оригінальних знаків з високою роздільною здатністю і порівняти їх з тими, що вказані на упаковці.

Натомість переконайтеся, що в комплекті є детальні інструкції щодо використання пристрою, параметрів напруги та способу утилізації. Деякі шахраї навмисно не додають попереджувальних написів, знаючи, що покупці частіше дивляться саме на знаки сертифікації.

Перевірте штирі вилки

Це може здатися зайвим, але краще витратити час на ретельну перевірку адаптера.

На щастя, вам не потрібно використовувати лінійку для вимірювання довжини штирів: просто підключіть зарядний пристрій. Переконайтеся, що в розетку не подається струм, і не підключайте кабель або пристрій для заряджання.

Якщо штирі занадто довгі, між зарядним пристроєм і стіною буде зазор. Якщо штирі занадто далеко один від одного або занадто близькі, адаптер не увійде в розетку належним чином.

Ще один варіант - штирі адаптера можуть бути занадто короткими, і це важче помітити. Проте, ви можете порівняти їх зі штирями на оригінальному пристрої, який працює справно.

Інші ознаки підробки - це стан штирів. На них не повинно бути дефектів або глянсового оздоблення. Штирі вилки матові, зазвичай із чорною або білою оболонкою і срібним (або іноді золотим) металом. Останній не має бути подряпаним.

Відчуйте вагу зарядного пристрою

Підроблені зарядні пристрої можуть коштувати всього кілька десятків гривень, тому шахраї можуть сильно завищувати ціну. Звісно, такі вироби будуть неякісними і не матимуть усіх компонентів, які присутні в справжньому адаптері. Деякі непрацюючі пристрої навіть не містять запобіжника.

Справжні зарядні пристрої будуть важчими за свої підробки. Це можна легко перевірити, просто потримавши один і порівнявши його з іншим, який ви знаєте як оригінальний.

Зазвичай зарядні пристрої важать від 56 до 113 грамів. Мінімальна вага - близько 40 грамів. Якщо сумніваєтеся, можете використовувати кухонні ваги.

Переконайтеся, що кабелі не зношені

Кабелі теж можуть бути підроблені. Вони також можуть бути пошкоджені через надмірне використання - особливо якщо їх занадто туго обмотувати, що може пошкодити внутрішні дроти.

Особливо слід остерігатися зношених кабелів - тобто, з оголеними проводами. Вам потрібно знати, коли слід викинути пошкоджені кабелі. Багато хто обвиває кабелі навколо самого зарядного пристрою. Якщо ви бачите пошкодження під пластиковою оболонкою, будьте обережні та купіть новий кабель якомога швидше.

Як розпізнати підробку? Деякі кабелі коротші, ніж зазвичай: кабель Apple Lightning має довжину 1 м, але інші, наприклад, USB-C кабелі від Samsung, мають довжину близько 1,5 м.

Неякісні кабелі матимуть погано закріплені або неправильно вирівняні компоненти в USB-конекторі.

Як і у випадку із зарядними пристроями, кабелі мають продаватися в оригінальній упаковці.

Перевірте, що зарядний пристрій не вологий

Цей останній пункт стосується як зарядного пристрою, так і відповідного кабелю та вашого пристрою. Волога може серйозно пошкодити електронні пристрої, тому тримайте їх подалі від води. Навіть піт може вплинути на роботу телефона. На щастя, мокрий мобільний телефон можна врятувати. Багато з цих рішень працюють і з зарядними пристроями, але важливо бути обережним.

Для повного висушування зарядного пристрою знадобиться терпіння, і навіть після цього ви не можете бути впевнені, що його можна безпечно використовувати.

Тому рекомендується більш безпечний варіант: купіть новий зарядний пристрій. Краще придбати нову зарядку, ніж ризикувати отримати удар струмом (або щось більш серйозне).

Звісно, ідеальний варіант - запобігти потраплянню води на зарядку від самого початку.