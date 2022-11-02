Чи корисно запивати їжу та кому варто обмежити вживання води: лікар дала пояснення

За словами фахівця, єдиної відповіді скільки ж пити води в цифрах просто не існує. Все тому, що немає жодних офіційних рекомендацій, де б було чітко прописано, що кожна людина у світі має випивати певну кількість води.

Лікар каже, що всі люди різні й треба враховувати:

стать;

вік;

фізичну активність;

клімат;

загальний стан організму.

"Загалом, якщо коротко, то пити треба скільки хочеться. За спрагою. Не треба запихати в себе точно 2 літри, бо десь так пише. Все має бути в радість", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ України рекомендують вживати не менше 4% рідини від маси тіла. Зокрема, сюди входить не тільки чиста вода, а й рідина з готових страв, чай і кава.

Експерт додала, що людина складається на 90% з води, тому найкраще пити саме чисту воду, а не соки, компоти, чи інші напої. Зазначається, що інші напої пити можна, але все ж переважати повинна звичайна вода.

Чи корисно запивати їжу

Сімейний лікар розповіла, що запивати їжу можна і треба. Вживання води під час їжі допомагає травленню і запобігає зневодненню та закрепам.

"Виключення можуть бути для людей, які страждають на ГЕРХ (гастроезофагеальгу рефлюксну хворобу)", - додала лікар.

Однак, людям з хронічною хворобою нирок і серцево-судинною патологією варто обмежити вживання води.

