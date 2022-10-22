Лікарі розповіли, як правильно загартовувати організм та в яку пору року краще це робити

Багато хто ще зі школи знає, що треба загартовувати свій організм, адже це покращує стан нашого здоров’я та зміцнює імунітет. Однак, не усі це роблять правильно і шкодять організму організму.

Загартовування - це комплексні процедури, які сприяють підвищенню стійкості до несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Влив на організм

Зокрема, загартовування робить організм стійким до переохолодження і, як внаслідок, до застудних та деяких інших захворювань.

Також інший позитивний вплив загартовування на організм людини проявляється в наступному:

додаткова теплопродукція. Тепло підтримується внаслідок звуження шкірних судин (так звана гра вазомоториків - короткочасне розширення судин та посилення кровотоку);

є опірність недоліків до мінливих умов зовнішнього середовища;

прискорюється обмін речовин;

покращує самопочуття та працездатність;

покращує психічне здоров'я, знижується рівень стресу;

зменшується біль (особливо при захворюваннях опорно-рухової системи).

Основні методи загартовування

Фахівці кажуть, що основні принципи та методи загартовування полягають у систематичності. Ефект загартування анулюється, якщо процедура виконується протягом двох - трьох місяців, а потім припиняється.

Варто знати, якщо перерва тривала тривалий час, процедуру гартування відновлюють при вихідних температурах води та повітря.

Повітряні ванни

Це один зі способів загартовування повітря, коли повітря, що вільно рухається, впливає на часткове або повністю оголене тіло.

Повітряний прошарок між тілом і одягом постійно має постійну температуру близько 27-28°С, і як тільки тіло людини звільняється від одягу, тепловіддача відразу стає інтенсивнішою. Дратуючи нервові закінчення шкіри, покращується дихання та насичується кров киснем.

Загартовування повітрям

Найпопулярніший метод загартовування повітря - це провітрювання приміщення. Під час цього температура повітря знижується на 1–2 °C. Найкраще використовувати наскрізне провітрювання, тобто в кімнаті, що провітрюється, відкривати і вікна, і двері.

Восени та взимку провітрювати приміщення необхідно 4-5 разів на день по 10-15 хвилин. Влітку вікно має бути відкрито цілодобово.

Контрастний душ

Перед початком процедури необхідно постояти близько 5 хвилин під теплою водою. Починайте обливатися гарячою водою, а закінчуйте холодною. По черзі вмикайте холодну, а потім гарячу воду на 40-60 секунд. Повторюйте це три-чотири рази.

Обливання холодною водою

Це корисна процедура, яка прискорює в судинах кровообіг крові та покращує самопочуття. Однак, перейти на цей метод потрібно тільки тоді, коли ви провели курс обтирання прохолодною водою протягом 1,5 - 2 місяців.

Потрібно починати обливання водою, температура якої 20 °C. Важливо поступово знижувати температуру. Обливання слід починати з кистей, передпліч і плечей. Через тиждень починати обливати ноги, а через 2-3 тижні (за самопочуттям) можна обливати все тіло.

Прогулянка на свіжому повітрі

Фахівці кажуть, що свіже повітря загартовує організм шляхом охолодження шкірних рецепторів і нервових припинень слизової шкіри. Тим самим це допоможе покращити терморегуляцію речовин.

Прогулянка є доступним засобом загартування як для дорослих та і для дітей. Для дітей це сприятиме підвищенню витривалості та стійкості до несприятливих впливів довкілля.

Важливо, що перед початком проведення загартовування, необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що людина повністю здорова.