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Полезно ли запивать еду и кому следует ограничить употребление воды: врач дала объяснение

Сколько воды нужно пить в день (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для человека важен правильный питьевой режим. При этом нужно строго рассчитывать количество воды в день. Иначе это может навредить здоровью. Однако некоторым людям нельзя в день пить много жидкости.

Об этом сообщила семейный врач Диана Протоковило в Instagram.

По словам специалиста, единого ответа сколько пить воды в цифрах просто не существует. Все потому, что нет никаких официальных рекомендаций, где было бы четко прописано, что каждый человек в мире должен выпивать определенное количество воды.

Врач говорит, что все люди разные и нужно учитывать:

  • пол;
  • возраст;
  • физическую активность;
  • климат;
  • общее состояние организма

"В общем, если коротко, то пить надо сколько хочется. За жаждой. Не надо запихивать в себя точно 2 литра, потому что где-то так пишет. Все должно быть в радость", - говорится в сообщении.

В Минздраве рекомендуют употреблять не менее 4% жидкости от массы тела. В частности, сюда входит не только чистая вода, но и жидкость из готовых блюд, чай и кофе.

Эксперт добавила, что человек состоит на 90% из воды, поэтому лучше всего пить именно чистую воду, а не соки, компоты или другие напитки. Отмечается, что другие напитки можно пить, но все же преобладать должна обычная вода.

Полезно ли запивать еду

Семейный врач рассказала, что запивать еду можно и нужно. Употребление воды во время еды помогает пищеварению и предотвращает обезвоживание и запоры.

"Исключения могут быть для людей, страдающих ГЭРБ (гастроэзофагеальга рефлюксная болезнь)", - добавила врач.

Однако людям с хронической болезнью почек и сердечно-сосудистой патологией следует ограничить употребление воды.

Раньше мы сообщали, как быстро очистить воду в домашних условиях.

Также мы писали, как правильно закалять организм и в какое время года лучше это делать.

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водасемейный врач