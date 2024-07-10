Чи можна захворіти від води з льодом у спеку? Тепер ви дізнаєтесь правду

Що треба знати

Адекватне споживання рідини абсолютно необхідне для психічного та фізичного здоров’я людей будь-якого віку. Найбільш поширені рекомендації включають норму споживання для чоловіків віком від 19 років - 3,7 літра рідини на день, а жінкам - 2,7 літра на день. Близько 2/3 цієї рідини слід вживати у вигляді чистої природньої води.

Чи шкідливо пити крижану воду?

Є думки, що вживання холодної води може впливати на здоров'я негативно. Вважається, що вода з низькою температурою може порушувати роботу шлунку, ускладнюючи перетравлення їжі. Деякі вважають, що організму потрібно додатковою енергією зберігати температуру тіла на відповідному рівні, якщо людина п'є крижану воду (4°C або нижче).

Є дослідження, які підтверджують, що холодна вода може змінювати консистенцію слизу у носоглотці, що може ускладнювати дихання. Наприклад, гарячий чай або курячий суп можуть допомагати полегшити дихання у хворих на застуду або грип.

Деякі захворювання також можуть погіршуватися від вживання холодної води. Дослідження показали зв'язок між вживанням холодної води та приступами мігрені та іншими нейромоторними порушеннями, які можуть утруднювати перетравлення їжі.

У китайській медицині та деяких інших культурах вважають, що вживання холодної води разом із гарячою їжею може призводити до дисбалансу в організмі. Традиційно вони вважають, що їжу краще поїдати з теплою водою або чаєм.

Отже, питання впливу холодної води на організм залишається предметом дискусій у різних культурах і наукових досліджень.

Переваги вживання холодної води

Проте вживання холодної води може мати свої переваги. Згідно з дослідженням 2012 року, вживання холодної води під час тренування допомагає запобігти перегріву організму та зробити тренування ефективнішим. Ймовірно, холодна вода сприяє зниженню внутрішньої температури організму.

А чи може холодна вода сприяти схудненню? Вживання простої води, незалежно від її температури, асоціюється із зниженням кількості калорій, споживаних протягом дня. Вода як заміна солодким напоям корисна для травлення і підтримки здорової ваги, навіть коли вона холодна.

Вживання холодної води може сприяти спалюванню додаткових калорій під час її перетравлення, оскільки організм змушений працювати більше для підтримки температури. Проте це не є дивовижним засобом для схуднення.

Вода з льодом або просто лід?

У періоди спеки потреба у рідині зростає, оскільки ми втрачаємо її через піт та терморегуляцію. Відновлення водного балансу в організмі може бути проблематичним для багатьох людей. Додавання кількох кубиків льоду до склянки води може сприяти більшому її споживанню.

Однак звичка жувати лід може мати негативні наслідки. По-перше, це збільшує ризик пошкодження зубної емалі та карієсу. По-друге, це може свідчити про розлад харчової поведінки та бути однією з причин дефіциту поживних речовин, заліза та інших.