Можно ли заболеть от воды со льдом в жару? Теперь вы узнаете правду

Что нужно знать

Адекватное потребление жидкости абсолютно необходимо для психического и физического здоровья людей всех возрастов. Наиболее распространенные рекомендации включают норму потребления для мужчин в возрасте от 19 лет - 3,7 литра жидкости в день, а женщинам - 2,7 литра в день. Около 2/3 жидкости следует употреблять в виде чистой природной воды.

Вредно ли пить ледяную воду?

Есть мнения, что употребление холодной воды может влиять на здоровье негативно. Считается, что вода с низкой температурой может нарушать работу желудка, затрудняя переваривание пищи. Некоторые считают, что организму необходимо дополнительной энергией сохранять температуру тела на соответствующем уровне, если человек пьет ледяную воду (4°C или ниже).

Есть исследования, подтверждающие, что холодная вода может изменять консистенцию слизи в носоглотке, что может затруднять дыхание. Например, горячий чай или куриный суп могут помогать облегчить дыхание у больных простудой или гриппом.

Некоторые заболевания могут ухудшаться от употребления холодной воды. Исследования показали связь между употреблением холодной воды и приступами мигрени и другими нейромоторными нарушениями, которые могут затруднять переваривание пищи.

В китайской медицине и других культурах считают, что употребление холодной воды вместе с горячей пищей может приводить к дисбалансу в организме. Традиционно они полагают, что пищу лучше поедать с теплой водой или чаем.

Следовательно, вопрос воздействия холодной воды на организм остается предметом дискуссий в разных культурах и научных исследованиях.

Преимущества употребления холодной воды

Однако употребление холодной воды может иметь свои преимущества. Согласно исследованию 2012 года, употребление холодной воды во время тренировки помогает предотвратить перегрев организма и сделать тренировку более эффективной. Вероятно, холодная вода способствует понижению внутренней температуры организма.

Может ли холодная вода способствовать похудению? Употребление простой воды, независимо от ее температуры, ассоциируется с понижением количества калорий, потребляемых в течение дня. Вода как замена сладким напиткам полезна для пищеварения и поддержания здорового веса, даже когда она холодная.

Употребление холодной воды может способствовать сжиганию дополнительных калорий во время переваривания, поскольку организм вынужден работать больше для поддержания температуры. Однако это не удивительное средство для похудения.

Вода со льдом или просто лед?

В периоды жары потребность в жидкости растет, поскольку мы теряем ее из-за пота и терморегуляции. Восстановление водного баланса в организме может быть проблематичным для многих людей. Добавление нескольких кубиков льда в стакан воды может способствовать большему ее потреблению.

Однако привычка жевать лед может иметь отрицательные последствия. Во-первых, это увеличивает риск повреждения зубной эмали и кариеса. Во-вторых, это может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения и быть одной из причин дефицита питательных веществ, железа и других.