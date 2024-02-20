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Чи можна вночі терпіти та не ходити в туалет: пояснення лікаря

Чи можна терпіти, коли вночі хочеться в туалет (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Часто буває так, що вночі нам хочеться в туалет. Але вилазити з-під теплої ковдри та вставати не хочеться, тому більшість людей терпляче чекають ранку.

Наскільки шкідливо терпіти вночі та не йти до вбиральні, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео лікаря Юрія Габорця в Instagram.

За словами фахівця, терпіти вночі позиви до туалету та не підійматися - дуже шкідливо. Нирки працюють під навантаженням, їм важче фільтрувати кров, піднімається артеріальний тиск, розтягується січовий і ще більше розвиваються застійні явища в малому тазі.

"Тому краще вставати, а на ніч не пити нічого сечогінного, чай та каву. Подивитися, які препарати ви приймаєте на ніч - чи нема в них сечогінного ефекту. Якщо вас сушить, то треба пити воду, не треба себе обмежувати", - каже лікар.

Він радить обов'язково пройти обстеження, якщо позиви у туалет ночами вас сильно турбують. В першу чергу потрібно здати аналіз крові на діабет та глюкозо толерантний тест.

Чоловікам варто поставитися уважно до такої ситуації: якщо ви часто йдете вночі до вбиральні, то зверніть увагу на струю. Якщо вона слабка, то вам потрібна консультація уролога, бо це один з симптомів аденоми простати. Потрібно зробити УЗД січового на залишкову сечу та перевірити простату. А ще - здати загальний аналіз сечі.

Жінкам також варто зробити УЗД органів малого тазу і загальний аналіз сечі - чи нема бактерій. УЗД покаже, чи нічого не давить, чи нема опущення, чи фіброміоми.

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