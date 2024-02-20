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Можно ли ночью терпеть и не ходить в туалет: объяснение врача

Можно ли терпеть, когда ночью хочется в туалет (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зачастую бывает так, что ночью нам хочется в туалет. Но вылезать из-под теплого одеяла и вставать не хочется, поэтому большинство людей терпеливо ждут утра.

Насколько вредно терпеть ночью и не идти в туалет, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео врача Юрия Габорца в Instagram.

По словам специалиста, терпеть ночью позывы в туалет и не подниматься - очень вредно. Почки работают под нагрузкой, им труднее отфильтровывать кровь, поднимается артериальное давление, растягивается сечевое и еще более развиваются застойные явления в малом тазу.

"Поэтому лучше вставать, а на ночь не пить ничего мочегонного, чай и кофе. Посмотреть какие препараты вы принимаете на ночь - нет ли у них мочегонного эффекта. Если вас сушит, то надо пить воду, не надо себя ограничивать", - говорит врач.

Он советует обязательно пройти обследование, если позывы в туалет по ночам вас сильно беспокоят. В первую очередь следует сдать анализ крови на диабет и глюкозо толерантный тест.

Мужчинам следует отнестись внимательно к такой ситуации: если вы часто идете ночью в туалет, то обратите внимание на струю. Если она слаба, то вам нужна консультация уролога, потому что это один из симптомов аденомы простаты. Нужно сделать сечение УЗИ на остаточную мочу и проверить простату. А еще - сдать общий анализ мочи.

Женщинам также следует сделать УЗИ органов малого таза и общий анализ мочи - нет ли бактерий. УЗИ покажет, ничего не давит, нет опущения или фибромиомы.

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