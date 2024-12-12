Чи можна влітку "запастися" вітаміном D на цілий рік: 6 міфів, в які не варто вірити
Вітамін D є важливим вітаміном, що синтезується в організмі людини під дією ультрафіолетових променів (УФ) сонячного світла. Навколо нього виникло багато міфів, у які не варто вірити
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи варто приймати добавки з вітаміном D взимку.
Поширені міфи
Вітамін D потрібен тільки для здоров’я кісток
Ендокринолог Діна Крилова розповіла, що вітамін D дійсно потрібен для нормального росту кісток, їх мінералізації, профілактики остеопорозу в дорослих та рахіту в дітей. Це беззаперечний, підтверджений багатьма дослідженнями, факт.
Також є багато даних, які вказують на зв’язок між вітаміном D та серцево-судинними захворюваннями, роботою імунної системи, COVID-19 та багатьма іншими станами.
Дослідження показують, що вітамін сприяє зменшенню росту ракових клітин, пригнічує утворення кровоносних судин пухлини (ангіогенез) та метастазування.
Також виявлено, що вітамін D зменшує активність певних типів імунних клітин, які зазвичай перешкоджають імунній системі активно реагувати на рак.
Вітамін D потрібно приймати всім
Усім точно не потрібно приймати. Профілактичну дозу вітаміну D слід приймати людям у віковому діапазоні 1-18 років, а також людям віком понад 75 років, вагітним і тим, хто має високий ризик переддіабету.
Особливо важливо вітамін D приймати людям із його дефіцитом або нестачею, визначеними за лабораторними дослідженнями.
Стежити за рівнем вітаміну D потрібно переважно в період із жовтня по квітень, коли сонячного світла стає менше. Однак, навіть у сонячні місяці його синтез в організмі може бути недостатнім через використання сонцезахисних засобів, роботу вдома чи офісі.
Тому важливо дбати про рівень вітаміну не в окремі періоди, а протягом усього року.
Чим більше дозування приймати, тим краще
Це може завдати шкоди здоров'ю. Велике дозування вітаміну D може призвести до передозування, що супроводжуватиметься побічними реакціями від препарату.
Серед ознак інтоксикації: нудота, закреп, втрата апетиту та загальне нездужання. У важких випадках може розвиватись гіперкальціємія, тобто накопичення рівня кальцію в крові понад норму. Це може призвести до переломів кісток та ураження нирок.
Якщо є сонце, то дефіцит вітаміну D неможливий
Це неправда, адже синтез вітаміну D залежить не тільки від УФ-випромінювання, але й від інших чинників, як-от від вмісту меланіну в шкірі та використання сонцезахисного крему.
Крім того, відомо, що в організмі людей старшого віку та людей із темною шкірою вітаміну D синтезується менше під дією сонячного світла.
Тому хоч сонечко і є, але не факт, що цього буде достатньо для належної продукції вітаміну D.
Важливо пам’ятати, що УФ-випромінювання не проникає через скло, тому сонячне світло через вікно в приміщенні не сприятиме виробленню вітаміну.
Влітку можна "запастися" вітаміном на весь рік
Як би нам не хотілось, але організм не може накопичити вітамін D "про запас". Якщо з певних причин підтримувати належний рівень вітаміну неможливо, варто розглянути його додаткове приймання у формі дієтичних добавок.
Кількість вітаміну D, яке виробляє шкіра, залежить від багатьох факторів, включаючи час доби, сезон, широту та пігментацію шкіри. Залежно від того, де ви живете, і способу життя, протягом зимових місяців вироблення вітаміну D може зменшитися або взагалі бути відсутнім.
Сонцезахисний крем хоч і важливий для запобігання раку шкіри, але також може зменшити вироблення вітаміну D.
Дефіциту вітаміну D можна уникнути, якщо харчуватись збалансовано
У продуктах харчування міститься незначна концентрація вітаміну D, яка, на жаль, не може забезпечити його денну норму для належної роботи організму людини.
Найбільше вітаміну D міститься у різних видах риби, а також у деяких збагачених вітаміном продуктах, які не є широко доступними в багатьох країнах. Проте забезпечити щоденну потребу вітаміну D виключно через харчування доволі складно.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт медичної спільноти "Бережи себе" та сайт Мауо clinic.
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