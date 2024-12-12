Можно ли летом "запастись" витамином D на целый год: 6 мифов, в которые не стоит верить

Витамин D является важным витамином, синтезирующимся в организме человека под действием ультрафиолетовых лучей (УФ) солнечного света. Вокруг него возникло много мифов, в которые не стоит верить

Распространенные мифы

Витамин D нужен только для здоровья костей

Эндокринолог Дина Крылова рассказала, что витамин D действительно нужен для нормального роста костей, их минерализации, профилактики остеопороза у взрослых и рахита у детей. Это неоспоримый, подтвержденный многими исследованиями, факт.

Также есть много данных, указывающих на связь между витамином D и сердечно-сосудистыми заболеваниями, работой иммунной системы, COVID-19 и многими другими состояниями.

Исследования показывают, что витамин способствует уменьшению роста раковых клеток, подавляет образование кровеносных сосудов опухоли (ангиогенез) и метастазирование.

Также обнаружено, что витамин D уменьшает активность определенных типов иммунных клеток, которые обычно препятствуют иммунной системе активно реагировать на рак.

Витамин D нужно принимать всем

Всем точно не нужно принимать. Профилактическую дозу витамина D следует принимать людям в возрастном диапазоне 1-18 лет, а также людям старше 75 лет, беременным и тем, кто имеет высокий риск преддиабета.

Особенно важно витамин D принимать людям с его дефицитом или недостатком, определенным по лабораторным исследованиям.

Следить за уровнем витамина D нужно преимущественно в период с октября по апрель, когда солнечного света становится меньше. Однако, даже в солнечные месяцы его синтез в организме может быть недостаточным из-за использования солнцезащитных средств, работы дома или в офисе.

Поэтому важно заботиться об уровне витамина не в отдельные периоды, а в течение всего года.

Чем больше дозировка принимать, тем лучше

Это может нанести вред здоровью. Большая дозировка витамина D может привести к передозировке, сопровождающейся побочными реакциями от препарата.

Среди признаков интоксикации: тошнота, запор, потеря аппетита и общее недомогание. В тяжелых случаях может развиваться гиперкальциемия, то есть накопление уровня кальция в крови сверх нормы. Это может привести к переломам костей и поражению почек.

Если есть солнце, то дефицит витамина D невозможен

Это неправда, ведь синтез витамина D зависит не только от УФ-излучения, но и от других факторов, например от содержания меланина в коже и использования солнцезащитного крема.

Кроме того, известно, что в организме людей старшего возраста и людей с темной кожей витамина D синтезируется меньше под действием солнечного света.

Поэтому хоть солнышко и есть, но не факт, что этого будет достаточно для надлежащей продукции витамина D.

Важно помнить, что УФ-излучение не проникает через стекло, поэтому солнечный свет через окно в помещении не будет способствовать выработке витамина.

Летом можно "запастись" витамином на весь год

Как бы нам ни хотелось, но организм не может накопить витамин D "про запас". Если по определенным причинам поддерживать надлежащий уровень витамина невозможно, стоит рассмотреть его дополнительный прием в форме диетических добавок.

Количество витамина D, которое вырабатывает кожа, зависит от многих факторов, включая время суток, сезон, широту и пигментацию кожи. В зависимости от того, где вы живете, и образа жизни, в течение зимних месяцев выработка витамина D может уменьшиться или вообще отсутствовать.

Солнцезащитный крем хоть и важен для предотвращения рака кожи, но также может уменьшить выработку витамина D.

Дефицита витамина D можно избежать, если питаться сбалансировано

В продуктах питания содержится незначительная концентрация витамина D, которая, к сожалению, не может обеспечить его дневную норму для надлежащей работы организма человека.

Больше всего витамина D содержится в различных видах рыбы, а также в некоторых обогащенных витамином продуктах, которые не являются широко доступными во многих странах. Однако обеспечить ежедневную потребность витамина D исключительно через питание довольно сложно.