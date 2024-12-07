Чи можна використовувати шампунь замість гелю для душу: це варто знати всім

асоби для миття тіла створені для різних типів шкіри та проблем, наприклад, сухої або жирної. Через це вони мають вищий рівень pH, ніж шампуні, і, як правило, містять корисні для шкіри інгредієнти, такі як гліцерин.

До того ж вони мають більш високі концентрації поверхнево-активних речовин, щоб змити весь бруд і пил, які накопичуються на тілі протягом дня.

процераміди, які, як відомо, посилюють природне виробництво керамідів у шкірі.

Крім того, шампуні мають спеціальні компоненти, що доглядають, які зволожують волосся, чого гель для душу не здатний зробити. Це може призвести до того, що ваше волосся стане сухим і ламким.