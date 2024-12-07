Можно ли использовать шампунь вместо геля для душа: это следует знать всем

Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда гель для душа заканчивается и приходиться использовать шампунь. Как оказалось, мыть тело таким средством нельзя и этому важное объяснение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie.
что средства для мытья тела созданы для разных типов кожи и проблем, например, сухой или жирной. Из-за этого они имеют более высокий уровень pH, чем шампуни, и, как правило, содержат полезные для кожи ингредиенты, такие как глицерин.
К тому же они обладают более высокими концентрациями поверхностно-активных веществ, чтобы смыть всю грязь и пыль, которые накапливаются на теле в течение дня.
процерамиды, которые, как известно, усиливают естественное производство керамидов в коже.
Кроме того, шампуни имеют специальные ухаживающие компоненты, которые увлажняют волосы, чего гель для душа не способен сделать. Это может привести к тому, что ваши волосы станут сухими и ломкими.
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