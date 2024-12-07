Можно ли использовать шампунь вместо геля для душа: это следует знать всем

Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда гель для душа заканчивается и приходиться использовать шампунь. Как оказалось, мыть тело таким средством нельзя и этому важное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Byrdie .

Чем отличаются шампунь и гель для душа

Дерматолог Каран Лалом рассказал, что средства для мытья тела созданы для разных типов кожи и проблем, например, сухой или жирной. Из-за этого они имеют более высокий уровень pH, чем шампуни, и, как правило, содержат полезные для кожи ингредиенты, такие как глицерин.

К тому же они обладают более высокими концентрациями поверхностно-активных веществ, чтобы смыть всю грязь и пыль, которые накапливаются на теле в течение дня.

Эксперт рекомендует искать моющие средства с элементами восстановления кожного барьера, такими как биоподобные липиды, протеины и процерамиды, которые, как известно, усиливают естественное производство керамидов в коже.

Кроме того, шампуни предназначены для очищения волос. Для этого они используют ингредиенты, которые могут оставить кожу липкой.

Можно ли мыть шампунем тело

По словам специалиста, этого не следует делать регулярно. Шампуни не увлажняют кожу и имеют другой pH. Они удаляют жир больше, чем гели, что может привести к сухости.

К тому же средства для мытья тела не будут эффективно удалять жир и загрязняющие вещества из кожи головы и волос. Они также могут высушить волосы. Без специальных средств волосы после мытья могут стать ломкими или жирными.

Кроме того, шампуни имеют специальные ухаживающие компоненты, которые увлажняют волосы, чего гель для душа не способен сделать. Это может привести к тому, что ваши волосы станут сухими и ломкими.

Что использовать, если закончился гель для душа

Если моющее средство внезапно закончилось, то средство для умывания или скраб является лучшей альтернативой, чем шампунь.

Гель для умывания и скрабы созданы для кожи, поэтому они обеспечивают лучшее очищение. Хотя использование скраба может казаться расточительным, но такое средство предлагает более глубокую очистку, чем шампунь.