Чи можна використовувати документи з "Дії" у нотаріуса: відповідь адвоката

Чи підходять документи з "Дії" нотаріусу

"У Нотаріальній палаті України пояснили, що на питання, чи можна використовувати е-паспорти з "Дії" для встановлення особи нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій, відповідь чітка - ні", - пояснює фахівець.

Тобто зараз в Україні немає правових підстав для встановлення особи нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій та визначенні громадянства України на підставі електронних паспортів без пред'явлення оригіналу паспорта громадянина України

Те саме стосується й випадків виїзду за кордон.

"Е-паспорти не наділені статусом документа, зокрема електронного документа, і згідно з законом "Про Єдиний державний демографічний реєстр" є лише електронним відображенням інформації", - наголошує адвокат.

Чи роздаватимуть повістки в "Дії"

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про повістки в "Дії" в інтерв'ю РБК-Україна.

"Поки я працюю в Міністерстві, я дотримуюся своїх слів. Можу вам впевнено сказати, що повісток у "Дії" не буде", - сказав він.

Валерій Залужний також висловився з приводу видачі електронних повісток.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях", - сказав головнокомандувач ЗСУ на брифінгу для журналістів.

Він також наголосив, що це не пропозиція Генштабу чи Збройних сил, адже, за його словами, "у нас навіть нема можливості оцінити, чи можливо це". Також головнокомандувач висловився про "реєстр боржників".

"Ми армія. Ми Збройні сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси і виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади", - резюмував Залужний.