Можно ли использовать документы из "Дії" у нотариуса: ответ адвоката

Подходят ли документы из "Дії" нотариусу

"В Нотариальной палате Украины объяснили, что на вопрос, можно ли использовать е-паспорта из "Дії" для установления личности нотариусами при совершении нотариальных действий, ответ четкий - нет", - объясняет специалист.

То есть, сейчас в Украине нет правовых оснований для установления лица нотариусами при совершении нотариальных действий и определении гражданства Украины на основании электронных паспортов без предъявления оригинала паспорта гражданина Украины

То же касается и случаев выезда за границу.

"Е-паспорта не наделены статусом документа, в частности электронного документа, и согласно закону "О Едином государственном демографическом реестре" является лишь электронным отображением информации", - отмечает адвокат.

Будут ли раздавать повестки в "Дії"

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал о повестках в "Дії" в интервью РБК-Украина.

"Пока я работаю в Министерстве, я придерживаюсь своих слов. Могу вам уверенно сказать, что повесток в "Дії" не будет", - сказал он.

Валерий Залужный также высказался о выдаче электронных повесток.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях", - сказал главнокомандующий ВСУ на брифинге для журналистов.

Он также подчеркнул, что это не предложение Генштаба или Вооруженных сил, ведь, по его словам, "у нас даже нет возможности оценить, возможно ли это". Также главнокомандующий высказался о "реестре должников".

"Мы армия. Мы Вооруженные силы Украины. Мы должны только воевать. Должны получать ресурсы и выполнять задачи. Мы не можем думать о том, чтобы вмешаться в гражданскую жизнь. Для этого есть соответствующие центральные органы власти", - резюмировал Залужный.