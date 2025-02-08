Чи можна вигулювати собак у 10-градусний мороз: відповідь ветеринарів

Як мороз впливає на собак

Собаки, як і люди, можуть відчувати дискомфорт від холоду. Однак їхня здатність витримувати низькі температури залежить від кількох факторів: породи, віку, стану здоров'я та акліматизації.

Порода

Північні породи, такі як хаскі та маламути, мають густий підшерсток, який допомагає їм витримувати низькі температури. Натомість короткошерсті породи, наприклад, такі як чихуахуа або бостон-тер'єри, можуть швидше мерзнути.

Вік

Щенята та літні собаки більше схильні до переохолодження. Їхня терморегуляція може бути менш ефективною, тому їм потрібно більше захисту в холодну погоду.

Стан здоров'я

Собаки з хронічними захворюваннями, такі як артрит або серцеві проблеми, можуть бути більш чутливими до холоду.

Акліматизація

Собаки, які регулярно виходять на вулицю, краще адаптуються до холодної погоди, ніж ті, що живуть переважно в теплі.

Що радять ветеринари

Ветеринари радять дотримуватися наступних рекомендацій для безпечного вигулу собак за морозної погоди:

Скоротити час прогулянки

У холодну погоду краще скоротити час прогулянки. Для собак середнього і великого розміру оптимальний час прогулянки при -10градусах - 15-20 хвилин. Для дрібних порід - 10-15 хвилин. Намагайтеся виходити на прогулянку у найтепліші години - пізній ранок, день, ранній вечір.

Одяг для собак

Для короткошерстих і дрібних порід використовують спеціальний одяг для собак. Це можуть бути комбінезони, светри, жилети або куртки, які збережуть тепло.

Захист лап

Лапи собак також потребують захисту. Можна використовувати спеціальні черевики для собак або мазати лапи жирним кремом перед прогулянкою.

Слідкуйте за поведінкою

Якщо собака починає тремтіти, присідати, піднімати лапи або шукати тепло, це ознаки того, що йому холодно. Негайно поверніться додому.

Уникайте води

Не дозволяйте собаці заходити у воду, обходьте калюжі, закінчуйте прогулянку, якщо на шерсть наліпило снігу. Мокра шерсть швидко втрачає тепло, а це призведе до швидкого переохолодження.

Вода та їжа

Після прогулянки забезпечте собаку теплою водою та їжею. Це допоможе відновити сили та зберегти тепло.

Спокій

Після прогулянки дайте можливість собаці зігрітися у теплому приміщенні. Додайте плед на його місці або вдягніть светрик. Можна 5-10 хвилин погратися в активні ігри.

Лапи після прогулянки

Перевірте лапи після прогулянки на предмет тріщин, подряпин, запалення. Обов'язково витріть лапи насухо та змастіть їх кремом.

Вигулювати собак у 10-градусний мороз можна, але з обережністю. Важливо враховувати породу, вік та стан здоров'я вашого улюбленця. Дотримуйтеся рекомендацій ветеринарів та слідкуйте за поведінкою собаки під час прогулянки. Тоді зимові прогулянки будуть безпечними та приємними для обох.