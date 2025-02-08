Можно ли выгуливать собак в 10-градусный мороз: ответ ветеринаров

Как мороз влияет на собак

Собаки, как и люди, могут испытывать дискомфорт от холода. Однако их способность выдерживать низкие температуры зависит от нескольких факторов: породы, возраста, состояния здоровья и акклиматизации.

Порода

Северные породы, такие как хаски и маламуты, имеют густой подшерсток, который помогает им выдерживать низкие температуры. Зато короткошерстные породы, например, такие, как чихуахуа или бостон-терьеры, могут быстрее мерзнуть.

Возраст

Щенки и пожилые собаки больше подвержены переохлаждению. Их терморегуляция может быть менее эффективной, поэтому им нужно больше защиты в холодную погоду.

Состояние здоровья

Собаки с хроническими заболеваниями, такие как артрит или сердечные проблемы, могут быть более чувствительными к холоду.

Акклиматизация

Собаки, которые регулярно выходят на улицу, лучше адаптируются к холодной погоде, чем те, что живут преимущественно в тепле.

Что советуют ветеринары

Ветеринары советуют придерживаться следующих рекомендаций для безопасного выгула собак в морозную погоду:

Сократить время прогулки

В холодную погоду лучше сократить время прогулки. Для собак среднего и крупного размера оптимальное время прогулки при -10градусах - 15-20 минут. Для мелких пород - 10-15 минут. Старайтесь выходить на прогулку в самые теплые часы - позднее утро, день, ранний вечер.

Одежда для собак

Для короткошерстных и мелких пород используют специальную одежду для собак. Это могут быть комбинезоны, свитера, жилеты или куртки, которые сохранят тепло.

Защита лап

Лапы собак также нуждаются в защите. Можно использовать специальные ботинки для собак или мазать лапы жирным кремом перед прогулкой.

Следите за поведением

Если собака начинает дрожать, приседать, поднимать лапы или искать тепло, это признаки того, что ей холодно. Немедленно вернитесь домой.

Избегайте воды

Не позволяйте собаке заходить в воду, обходите лужи, заканчивайте прогулку, если на шерсть налепило снега. Мокрая шерсть быстро теряет тепло, а это приведет к быстрому переохлаждению.

Вода и еда

После прогулки обеспечьте собаку теплой водой и едой. Это поможет восстановить силы и сохранить тепло.

Спокойствие

После прогулки дайте возможность собаке согреться в теплом помещении. Разместите плед на ее месте или наденьте свитер. Можно 5-10 минут поиграть в активные игры.

Лапы после прогулки

Проверьте лапы после прогулки на предмет трещин, царапин, воспаления. Обязательно вытрите лапы насухо и смажьте их кремом.

Выгуливать собак в 10-градусный мороз можно, но с осторожностью. Важно учитывать породу, возраст и состояние здоровья вашего любимца. Придерживайтесь рекомендаций ветеринаров и следите за поведением собаки во время прогулки. Тогда зимние прогулки будут безопасными и приятными для обоих.