Чи можна відновити квиток на потяг, якщо ви його загубили: пояснення УЗ

Чи можна відновити квиток на потяг

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 № 252 "Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом" та Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України визначено, що загублені та викрадені проїзні документи не поновлюються.

Також зазначається, що утрачені безплатні чи пільгові проїзні документи також не поновлюються.

"Винятком, є посадкові документи, оформленні через електронні канали зв’язку. У цьому випадку пасажир має можливість повторно видрукувати посадковий документ в особистому кабінеті користувача, при умові, що даний квиток попередньо не був роздрукований на бланку проїзного документа встановленого зразку", - пояснюють в Укрзалізниці.

Що робити, якщо проїзні документи залишились у проводжаючого

Якщо проїзні документи пасажира після відправлення поїзда залишилися в особи, яка його проводжала, то ця людина має не пізніше ніж через одну годину з моменту відправлення поїзда пред'явити їх начальнику станції (вокзалу). А той дає телеграму (телефонограму) начальнику поїзда. На підставі телеграми начальником поїзда оформляються проїзні документи на весь шлях прямування. Послугу має оплатити людина, яка проводжала пасажира.

Проїзні документи, пред'явлені особою, яка проводжала пасажира, гасяться штемпелем "Дійсність проїзного документа припинена по станції...".

"Погашені проїзні документи повертаються тому, хто проводжає. Повернення платежів за вдруге придбані проїзні документи здійснюється тільки за заявою до перевізника за умови пред'явлення погашених і вдруге придбаних проїзних документів", - кажуть в УЗ.

Погашення проїзних документів, пред'явлених пізніше ніж через одну годину після відправлення поїзда, не здійснюється.