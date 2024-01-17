Можно ли восстановить билет на поезд, если вы его потеряли: объяснение УЗ

Можно ли восстановить билет на поезд

Постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1997 № 252 "О Порядке обслуживания граждан железнодорожным транспортом" и Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины определено, что утерянные и украденные проездные документы не возобновляются.

Также отмечается, что потерянные бесплатные или льготные проездные документы также не возобновляются.

"Исключением есть посадочные документы, оформленные через электронные каналы связи. В этом случае пассажир имеет возможность повторно распечатать посадочный документ в личном кабинете пользователя, при условии, что данный билет предварительно не был распечатан на бланке проездного документа установленного образца", - объясняют в Укрзализныце.

Что делать, если проездные документы остались у провожающего

Если проездные документы пассажира после отправления поезда остались у провожавшего, то этот человек должен не позднее чем через один час с момента отправления поезда предъявить их начальнику станции (вокзала). А тот дает телеграмму (телефонограмму) начальнику поезда. На основании телеграммы начальником поезда оформляются проездные документы на весь путь следования. Услугу должен оплатить человек, провожавший пассажира.

Проездные документы, предъявленные провожавшим гасятся штемпелем "Действительность проездного документа прекращена по станции...".

"Погашенные проездные документы возвращаются провожающему. Возврат платежей за вторично приобретенные проездные документы осуществляется только по заявлению к перевозчику при предъявлении погашенных и вторично приобретенных проездных документов", - говорят в УЗ.

Погашение проездных документов, предъявленных позже чем через час после отправления поезда, не осуществляется.