Чи можна вакцинуватися від грипу у січні? У МОЗ дали чітку відповідь

Коли вакцинуватися від грипу

У МОЗ наголосили, що вакцину проти грипу виготовляють щороку, адже кожного разу вона містить знешкоджені віруси саме того грипу, який актуальний для поточного сезону.

"Якщо у цьому сезоні ви ще не вакцинувалися від грипу - зробити це не пізно. Сезон грипу в північній півкулі зазвичай триває з жовтня по квітень, а для формування імунітету після щеплення необхідний час - від кількох днів (якщо людина вакцинується щосезону) до кількох тижнів (якщо вакцинується вперше чи робить щеплення не кожного сезону)", - додали у Міністерстві.

Чи не запізно зробити щеплення від грипу взимку (фото: facebook.com/moz.ukr)

Кому важливо вакцинуватися від грипу

У дописі наголошується, що грип є серйозною хворобою, яка може призводити до небезпечних ускладнень, серед яких тромбози, пневмонія, та навіть загострення хронічних захворювань.

Саме тому ігнорувати вакцинацію не потрібно. Особливо пильними слід бути таким групам ризику:

вагітні

діти від 6 місяців до 5 років

люди похилого віку

люди, які мають хронічні захворювання

люди, які працюють на посадах, що відносять до професійної групи ризику, - вчителі, лікарі, військові.

"Вакцинація проти грипу не входить до переліку безоплатних щеплень, однак є рекомендованою. Вакцину проти грипу корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві - пройшли державний контроль якості", - додали у МОЗ.