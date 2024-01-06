Чи можна вакцинуватися від грипу у січні? У МОЗ дали чітку відповідь

Грип - серйозна хвороба, врятуватися від якої може допомогти вакцинація. Але деякі люди думають, що якщо вони не встигли зробити щеплення восени, то у січні це робити не варто. Втім, у Міністерстві охорони здоров'я чітко пояснили, чи не запізно вакцинуватися саме зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.
У МОЗ наголосили, що вакцину проти грипу виготовляють щороку, адже кожного разу вона містить знешкоджені віруси саме того грипу, який актуальний для поточного сезону.
"Якщо у цьому сезоні ви ще не вакцинувалися від грипу - зробити це не пізно. Сезон грипу в північній півкулі зазвичай триває з жовтня по квітень, а для формування імунітету після щеплення необхідний час - від кількох днів (якщо людина вакцинується щосезону) до кількох тижнів (якщо вакцинується вперше чи робить щеплення не кожного сезону)", - додали у Міністерстві.
У дописі наголошується, що грип є серйозною хворобою, яка може призводити до небезпечних ускладнень, серед яких тромбози, пневмонія, та навіть загострення хронічних захворювань.
Саме тому ігнорувати вакцинацію не потрібно. Особливо пильними слід бути таким групам ризику:
"Вакцинація проти грипу не входить до переліку безоплатних щеплень, однак є рекомендованою. Вакцину проти грипу корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві - пройшли державний контроль якості", - додали у МОЗ.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що у МОЗ нагадали українцям, як під час воєнного стану пройти медико-соціальну експертизу.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, що українців попереджають про заразну та небезпечну хворобу.