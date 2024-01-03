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В МОЗ нагадали українцям, як під час воєнного стану пройти медико-соціальну експертизу

Україна, Середа 03 січня 2024 07:57
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В МОЗ нагадали українцям, як під час воєнного стану пройти медико-соціальну експертизу Фото: як пройти медико-соціальну експертизу під час воєнного стану (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, як під час дії воєнного стану пройти медико-соціальну експертизу та знайти контакти і адреси МСЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

У відомстві зазначили, що під час діїї воєнного стану медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) здійснює свої функції за принципом екстериторіальності. Людина може пройти медико-соціальну експертизу незалежно від місця реєстрації, а за місцем фактичного перебування.

Також на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я рішення може ухвалюватися заочно, якщо людина не має змоги особисто прийти на огляд МСЕК.

Якщо термін переогляду інвалідності припадає на період воєнного стану, а особа не має змоги своєчасно пройти обстеження й оформити направлення на МСЕК, строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування.

Дійсні контакти МСЕК ви можете знайти за посиланням.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Наприкінці серпня Кабінет міністрів ухвалив введення електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, вже у вересні було змінено порядок проходження ВЛК.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також заявляв, що в Україні найближчим часом можуть цифровізувати висновок ВЛК, що суттєво прискорить проходження процедури.

Ми раніше розповідали, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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