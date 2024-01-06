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Можно ли вакцинироваться от гриппа в январе? В Минздраве дали четкий ответ

Когда вакцинироваться от гриппа (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Грипп - серьезная болезнь, уберечь от которой может вакцинация. Но некоторые люди думают, что если они не успели привиться осенью, то в январе этого делать не стоит. Впрочем, в Министерстве здравоохранения четко объяснили, не поздно ли вакцинироваться именно сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.

Когда вакцинироваться от гриппа

В Минздраве отметили, что вакцину против гриппа изготовляют каждый год, ведь каждый раз она содержит обезвреженные вирусы именно того гриппа, который актуален для текущего сезона.

"Если в этом сезоне вы еще не вакцинировались от гриппа - сделать это не поздно. Сезон гриппа в северном полушарии обычно длится с октября по апрель, а для формирования иммунитета после прививки необходимо время - от нескольких дней (если человек вакцинируется ежесезонно) до нескольких недель (если вакцинируется впервые или прививается не каждый сезон)", - добавили в Министерстве.

Не поздно ли делать прививку от гриппа зимой (фото: facebook.com/moz.ukr)

Кому важно вакцинироваться от гриппа

В посте отмечается, что грипп является серьезной болезнью, которая может приводить к опасным осложнениям, среди которых тромбозы, пневмония и даже обострение хронических заболеваний.

Поэтому игнорировать вакцинацию не нужно. Особенно бдительными следует быть следующим группам риска:

  • беременные
  • дети от 6 месяцев до 5 лет
  • пожилые люди
  • люди, имеющие хронические заболевания
  • люди, работающие на должностях, относящих к профессиональной группе риска - учителя, врачи, военные.

"Вакцинация против гриппа не входит в перечень бесплатных прививок, однако рекомендована. Вакцину против гриппа корейского или французского производства можно купить в аптеке. Обе - прошли государственный контроль качества", - добавили в Минздраве.

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