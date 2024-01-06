Можно ли вакцинироваться от гриппа в январе? В Минздраве дали четкий ответ

Когда вакцинироваться от гриппа

В Минздраве отметили, что вакцину против гриппа изготовляют каждый год, ведь каждый раз она содержит обезвреженные вирусы именно того гриппа, который актуален для текущего сезона.

"Если в этом сезоне вы еще не вакцинировались от гриппа - сделать это не поздно. Сезон гриппа в северном полушарии обычно длится с октября по апрель, а для формирования иммунитета после прививки необходимо время - от нескольких дней (если человек вакцинируется ежесезонно) до нескольких недель (если вакцинируется впервые или прививается не каждый сезон)", - добавили в Министерстве.

Не поздно ли делать прививку от гриппа зимой (фото: facebook.com/moz.ukr)

Кому важно вакцинироваться от гриппа

В посте отмечается, что грипп является серьезной болезнью, которая может приводить к опасным осложнениям, среди которых тромбозы, пневмония и даже обострение хронических заболеваний.

Поэтому игнорировать вакцинацию не нужно. Особенно бдительными следует быть следующим группам риска:

беременные

дети от 6 месяцев до 5 лет

пожилые люди

люди, имеющие хронические заболевания

люди, работающие на должностях, относящих к профессиональной группе риска - учителя, врачи, военные.

"Вакцинация против гриппа не входит в перечень бесплатных прививок, однако рекомендована. Вакцину против гриппа корейского или французского производства можно купить в аптеке. Обе - прошли государственный контроль качества", - добавили в Минздраве.