Українців попережають про заразну та небезпечну хворобу. Як її розпізнати?
У Києві закликали вакцинувати дітей, щоб запобігти спалаху кору. Ця хвороба є дуже небезпечною, оскільки може спричинити ускладнення, інвалідність або навіть смерть.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook розповідає, як вчасно розпізнати кір і що робити в такому випадку.
Чому кір небезпечний
Кір легко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом: при кашлі та чханні, тісних особистих контактах, взаємодії з поверхнею, де є вірус.
Однак хворий на кір стає заразним за декілька днів до появи висипки й може поширювати інфекцію.
Симптоми кору
Від моменту зараження до появи перших симптомів проходить зазвичай 7-14 днів. Це інкубаційний період, під час якого жодних ознак хвороби немає.
Початкові ознаки захворювання нагадують симптоми застуди:
- підвищення температури
- головний біль
- нежить
- сухий кашель
- збільшення лімфовузлів
- за день-два з'являються почервоніння очей і сльозотеча, можливі гнійні виділення
- діарея
- блювота
На 4-5 день хвороби на тілі починають з'являтися червоні висипання. Вони починаються зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджуються на все тіло.
Що робити, якщо є підозра на кір
У МОЗ зазначають, що специфічного лікування проти кору на сьогодні немає. Наразі єдиний безпечний та ефективний спосіб запобігти поширенню цього захворювання - це вакцинація.
Для того, щоб зменшити кількість заражених:
- залишайтеся вдома
- уникайте контактів з іншими людьми
- повідомте свого лікаря
- чітко виконуйте вказівки лікаря
- попередьте про підозру на кір усіх людей, з якими ви контактували останніми днями. Якщо захворіла дитина, повідомте адміністрацію школи чи садочка.
Якщо контактні люди не вакциновані від кору, їм потрібно зробити екстрене щеплення від цієї хвороби у сімейного лікаря.
Крім того, їм також потрібно деякий час побути на карантині, адже вони можуть бути вже інфікованими та заражати інших.
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