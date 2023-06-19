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Чи можна українцям вже їсти молоду картоплю? Результати лабораторної перевірки на вміст "хімії"

Чи можна у червні їсти молоду картоплю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз продається дуже багато молодої картоплі. Її ціна "кусається" та стартує від 50 гривень за кілограм. Чимало українців цікавить питання, чи можна їсти в червні такі овочі, чи немає в них "хімії"?

Чи є в ранній картопля пестициди чи нітрати, розповіли у виданні Zahid.net.

Чи є в ранній картопля "хімія"?

Всі знають, що для зростання цього овоча деякі недобросовісні фермери використовують прискорювачі зросту.

Журналісти закупили картоплю у супермаркеті, магазині, на ринках та відвезли до санітарно-гігієнічної лабораторії Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ на дослідження. Окрім вітчизняних овочів також перевіряли коренеплоди з Єгипту.

Чи є в картоплі нітрати?

У державних санітарних правилах та нормах є допустимі дози нітратів у овочах. Для картоплі вони становлять 250 мг/кг. Якщо кількість нітратів в овочах більша за цю норму, таку картоплю не можна продавати та вживати в їжу.

Було взято чотири зразки, після досліджень з'ясувалося, що вміст нітратів там нижчий від допустимої норми. Нижчий вміст нітратів був у картоплі, яку придбали у магазинах.

Результати дослідження виявилися такими:

  • у картоплі з ринку "Шувар" вміст нітратів становив 113.50 мг/кг,
  • з ринку "Привокзальний" – 140.00 мг/кг,
  • із супермаркету "Арсен" – 78.50 мг/кг,
  • з магазину "Близенько" – 64.50 мг/кг.

Картоплю перевірили на кількість нітратів (фото: zaxid.net)

Чи є пестициди у молодій картоплі?

У державних санітарних правилах та нормах визначено допустимі дози для пестицидів.

У картоплі допустимий вміст циперметрину не повинен перевищувати 0,02 мг/кг.

Після перевірки картоплі в лабораторії, в жодному зразку немає перевищеного вмісту циперметрину. У всіх чотирьох видах він був меншим за допустиму норму і склав 0,012 мг/кг.

Як ми раніше писали, названо найпростіший і натуральний спосіб позбутися колорадських жуків.

Також читайте, де найкраще зберігати картоплю.

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