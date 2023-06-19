Можно ли украинцам уже есть молодой картофель? Результаты лабораторной проверки на содержание "химии"

В Украине сейчас продается очень много молодой картошки. Ее цена "кусается" и стартует от 50 гривен за килограмм. Многих украинцев интересует вопрос, можно ли есть в июне такие овощи, нет ли в них "химии"?
Есть ли в ранней картошке пестициды или нитраты, рассказали в издании Zahid.net.
Все знают, что для роста этого овоща некоторые недобросовестные фермеры используют ускорители роста.
Журналисты закупили картофель в супермаркете, магазине, на рынках и отвезли в санитарно-гигиеническую лабораторию Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава на исследования. Кроме отечественного овоща также проверяли корнеплоды из Египта.
Есть ли в картошке нитраты?
В государственных санитарных правилах и нормах есть допустимые дозы нитратов в овощах. Для картофеля они составляют 250 мг/кг. Если количество нитратов в овощах больше этой нормы, такой картофель нельзя продавать и употреблять в пищу.
Были взяты четыре образца, после исследований выяснилось, что содержание нитратов там ниже допустимой нормы. Низшее содержание нитратов было в картофеле, который приобрели в магазинах.
Результаты исследования оказлись такими:
Картошку проверили на количество нитратов (фото: zaxid.net)
Есть ли пестициды в молодой картошке?
В государственных санитарных правилах и нормах определены допустимые дозы и для пестицидов.
В картофеле допустимое содержание циперметрина не должно превышать 0,02 мг/кг.
После проверки картофеля в лаборатории, ни в одном образце нет превышенного содержания циперметрина. Во всех четырех образцах он был меньше допустимой нормы и составил 0,012 мг/кг.
Как мы ранее писали, назван самый простой и натуральный способ избавиться от колорадских жуков.
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