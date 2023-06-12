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Названий найпростіший і натуральний спосіб позбавитися колорадських жуків

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Понеділок 12 червня 2023 09:34
Названий найпростіший і натуральний спосіб позбавитися колорадських жуків Фото: Як позбавитися колорадських жуків без хімії (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Колорадський жук – це шкідник усіх пасльонових та найлютіший ворог городників. Звичайно, адже ця комаха активно розмножується і може знищити весь бажаний урожай.

Є простий спосіб без хімії, який допоможе вам відігнати шкідника з городу, який саме читайте в матеріалі Styler.

Простий спосіб відлякати колорадських жуків з городу

Для цього вам знадобиться оцет та суха гірчиця. Зверніть увагу, цей метод не вбиватиме жуків, а тільки їх відлякає з рослин.

Оцет посилює неприємний запах гірчиці, відлякуючи жуків. Господарське мило сприяє закріпленню розчину на листі, в результаті засіб не змивається росою або слабким дощем.

Після нанесення розчину дорослі особини шукають інші картопляні кущі, що мають звичний аромат, а личинки менше обгладжують листя, яке після обробки стає для них кисло-гірким.

Вам знадобляться:

  • суха гірчиця (порошок) - 100 грамів (5-6 столових ложок);

  • оцет (9%) – 150 мл;

  • господарське мило – 50 г;

  • вода – 10 літрів.

Як зробити відлякуючий засіб для жуків

  • Насамперед залийте гірчицю окропом (10 літрів), перемішайте, накрийте і залиште на добу в темному місці з кімнатною температурою для наполягання.
  • Натріть господарське мило на тертці.
  • Додайте мило в гірчичний настій, також налийте оцет туди. Перемішайте.
  • Процідіть готовий засіб через бинт або марлю, попередньо склавши її в 2-3 шари.
  • Повністю обприскати кущі картоплі – листя з двох сторін та стебла, щоб не залишилося необроблених місць. Залишки розчину рівномірно вилити між рядами.

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