Названо найкраще місце для зберігання картоплі: лежатиме втричі довше

Картопля - це овоч, улюблений багатьма українцями. Коренеплід є надзвичайно універсальним інгредієнтом для приготування їжі, але він часто продається у великих мішках, і якщо його не з'їсти швидко, він може прорости, позеленіти і опинитися у відрі для сміття.

Де зберігати картоплю вдома

Минулого року дослідження, проведене в рамках Програми дій з відходів та ресурсів (WRAP), показало, що картопля, що зберігається в холодильнику, може зберігатися більш ніж утричі довше порівняно із зберіганням за кімнатної температури.

Також дослідження показало, що домашнє зберігання картоплі в холодильнику не збільшує потенціал утворення акриламіду, що робить зберігання картоплі в холодильнику безпечним, а також продовжує термін її життя.

Крім того, зберігання овочів у холодильнику може зберегти вміст вітаміну С і затримати проростання паростків.

Також картоплю можна зберігати у тканинних чи паперових мішках, а не у пластикових. Це пов'язано з тим, що картоплі необхідний потік повітря, щоб запобігти накопиченню вологи, що може призвести до псування.

"Тому найкращий спосіб забезпечити вільну циркуляцію повітря - зберігати картоплю у дихаючій тканині, такої як мішковина або паперовий пакет", - запевняють експерти.

Як уникнути позеленіння картоплі?

Щоб картопля не зеленіла - зберігайте її якомога далі від сонячних променів.

"Зелена картопля означає високу концентрацію соланіну. Соланін - це отруйна сполука, яка може мати гіркий смак і може бути шкідливою при вживанні у великих кількостях", - зазначають вчені.

Чим корисна картопля

Картопля багата крохмалем, містить у своєму складі білок і є джерелом вітаміну С. Включаючи картоплю у свій раціон, можна збагатити його калієм, фосфором, магнієм та кальцієм. Крім того, у картоплі є важливі мікроелементи (залізо, марганець, мідь, цинк) та вітаміни.