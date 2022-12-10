UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна таблетки розтирати в порошок: лікар розповів про поширену помилку

Як правильно приймати таблетки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто люди не можуть пити таблетки, тому вони розтирають їх у порошок. Або ж жувальні таблетки випивають цілими. Однак, це поширені помилки, яких не варто допускати.

Про це розповів сімейний лікар и інфекціоніст Віктор Петров в Instagram.

Чи можна розтирати таблетки

За словами лікаря, перетирати в порошок можна лише ті таблетки, які не мають спеціальної оболонки ("Анальгін" чи "Цитрамон"). Однак, це варто робити лише за вказівкою лікаря при потребі.

"Друзі таблетки роблять не спроста в такому вигляді. Вид таблетки та її оболонка - це оптимальний варіант для лікування", - написав лікар.

Чи усі таблетки треба розжовувати

Лікар каже, що жувальні таблетки обов'язково потрібно розжовувати. Якщо їх просто проковтнути, то вона буде діяти не так швидко або з меншою ефективність.

Також для тих, хто жувати боїться, часто існують аналоги.

Зокрема, таблетки для розсмоктування або "під язик", як і жувальні не треба спішити запивати. Також, якщо розсмоктувальну таблетку ковтнули, то можна подразнити свій шлунково-кишковий тракт.

Сімейний лікар зазначив, якщо ви до прикладу розділити таблетку "Мезиму", то вона не зможе подіяти на 100% там де це необхідно. Поділ таблеток не дає їм нормально діяти, а в деяких випадках може призвести до легких подряпин трахеї через гострі кінці поділеної половинки.

"Форма і спосіб приймання таблеток роблять на основі дослідів. Фармкомпанії - це великі бізнеси, які прагнуть, щоб ви, як клієнти, були задоволені результатом. Тому повірте, якби таблетки могли б бути менші за розміром або інші за формою їх би так і робили", - додав фахівець.

Раніше ми повідомляли, як правильно приймати таблетки.

Також ми писали, що має бути у базовій аптечці українця взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачитаблетки