Чи можна таблетки розтирати в порошок: лікар розповів про поширену помилку

Чи можна розтирати таблетки

За словами лікаря, перетирати в порошок можна лише ті таблетки, які не мають спеціальної оболонки ("Анальгін" чи "Цитрамон"). Однак, це варто робити лише за вказівкою лікаря при потребі.

"Друзі таблетки роблять не спроста в такому вигляді. Вид таблетки та її оболонка - це оптимальний варіант для лікування", - написав лікар.

Чи усі таблетки треба розжовувати

Лікар каже, що жувальні таблетки обов'язково потрібно розжовувати. Якщо їх просто проковтнути, то вона буде діяти не так швидко або з меншою ефективність.

Також для тих, хто жувати боїться, часто існують аналоги.

Зокрема, таблетки для розсмоктування або "під язик", як і жувальні не треба спішити запивати. Також, якщо розсмоктувальну таблетку ковтнули, то можна подразнити свій шлунково-кишковий тракт.

Сімейний лікар зазначив, якщо ви до прикладу розділити таблетку "Мезиму", то вона не зможе подіяти на 100% там де це необхідно. Поділ таблеток не дає їм нормально діяти, а в деяких випадках може призвести до легких подряпин трахеї через гострі кінці поділеної половинки.

"Форма і спосіб приймання таблеток роблять на основі дослідів. Фармкомпанії - це великі бізнеси, які прагнуть, щоб ви, як клієнти, були задоволені результатом. Тому повірте, якби таблетки могли б бути менші за розміром або інші за формою їх би так і робили", - додав фахівець.