Можно ли таблетки растирать в порошок: врач рассказал о распространенной ошибке

Можно ли растирать таблетки

По словам врача, перетирать в порошок можно только те таблетки, у которых нет специальной оболочки ("Анальгин" или "Цитрамон"). Однако это следует делать только по указанию врача при необходимости.

"Друзья таблетки делают не просто в таком виде. Вид таблетки и ее оболочка - это оптимальный вариант для лечения", - написал врач.

Все ли таблетки нужно разжевывать

Врач говорит, что жевательные таблетки обязательно нужно разжевывать. Если их просто проглотить, то она будет действовать не так быстро или с меньшей эффективностью.

Также для тех, кто жевать боится, часто есть аналоги.

В частности, таблетки для рассасывания или "под язык", как и жевательные не надо спешить запивать. Также, если рассасывающую таблетку проглотили, можно раздражить свой желудочно-кишечный тракт.

Семейный врач отметил, если вы к примеру разделите таблетку "Мезима", то она не сможет подействовать на 100% там где это необходимо. Разделение таблеток не дает им нормально действовать, а в некоторых случаях может привести к легким царапинам трахеи через острые концы разделенной половинки.

"Форма и способ приема таблеток делают на основе опытов. Фармкомпании - это крупные бизнесы, которые стремятся, чтобы вы, как клиенты, были удовлетворены результатом. Поэтому поверьте, если бы таблетки могли быть меньше по размеру или другие по форме их бы так и делали", - добавил специалист.