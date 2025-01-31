Можно ли опьянеть без алкоголя? Назван неожиданный ответ

Можно ли опьянеть без алкоголя? Знали ли вы, что существует синдром кишечного брожения - это редкое состояние, при котором организм вырабатывает этанол из непереваренных углеводов в кишечнике. Этот процесс происходит из-за чрезмерного роста дрожжей или бактерий в желудочно-кишечном тракте, что приводит к брожению сахаров и, как следствие, повышению уровня алкоголя в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Отметим, что синдром кишечного брожения является сложным состоянием, которое может иметь значительное влияние на качество жизни. Распознавание его симптомов и обращение за надлежащей медицинской помощью имеет решающее значение для правильного диагноза и эффективного лечения.

Ощущения, подобные тем, что вызываются употреблением алкоголя, даже без употребления алкогольных напитков.

Симптомы синдрома кишечного брожения могут быть разными, но некоторые из них включают:

Такие состояния, как синдром раздраженного кишечника (СРК), целиакия или дисбактериоз кишечника, могут предрасполагать человека к развитию синдрома.

Высокое потребление сахаров и рафинированных углеводов может способствовать размножению дрожжей и бактерий, которые вызывают это брожение.

Чрезмерный рост дрожжей, таких как Saccharomyces cerevisiae или Candida, может привести к ненормальному брожению углеводов в кишечнике.

Это состояние может иметь значительное влияние на здоровье и самочувствие человека.

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