Як та коли приймати вітамінні добавки, щоб вони принесли максимум користі

Здорове та збалансоване харчування - найкращий спосіб задовольнити потреби організму у поживних речовинах. Водночас іноді виникає потреба у додатковому прийомі вітамінів і мінералів. Особливо це стосується вітаміну D у холодні сезони або у разі підтвердженого дефіциту певних мікронутрієнтів.

Як саме приймати добавки для максимальної користі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Як і коли приймати добавки:

Полівітамінно-мінеральні комплекси: краще приймати разом з їжею, щоб уникнути дискомфорту у шлунку.

Водорозчинні вітаміни (група B, вітамін С): приймайте щодня з їжею або без неї. Вітамін B12 краще засвоюється з їжею, а з вітаміном С робіть перерву у 2 години.

Жиророзчинні вітаміни (A, D, E, K): обов’язково споживайте з продуктами, що містять жири, як-от авокадо чи горіхи.

Препарати заліза: краще засвоюються натщесерце, запивайте водою чи цитрусовим соком. Уникайте поєднання з кальцієм.

Мінеральні добавки: приймайте кальцій, магній і цинк у різні прийоми їжі, не комбінуючи з полівітамінними комплексами.

Вітамін А: дотримуйтесь дозувань, особливо під час вагітності. Надмірна кількість може викликати негативні наслідки.

Пренатальні вітаміни: важливі для здоров’я дитини, але можуть викликати нудоту. Рекомендується приймати перед сном із легким перекусом.

Увага до дозувань і взаємодій

Ретельно вивчайте склад дієтичних добавок. Надмірні дози можуть призвести до побічних ефектів: від діареї до пошкодження органів. Звертайте увагу на взаємодії: наприклад, вітамін К може знижувати ефективність препаратів для розрідження крові, а кальцій чи магній - вплив препаратів для щитовидної залози.

Чи корисні вітамінні льодяники?

Льодяники з вітамінами зручні, але можуть містити зайвий цукор і недостатню кількість мікронутрієнтів. Такі добавки не завжди забезпечують заявлений склад, тому слід обирати лише перевірену продукцію.

Дієтичні добавки повинні відповідати вашому віку, статі та потребам. Людям літнього віку потрібні більші дози кальцію, вітамінів D і B12, а жінкам після менопаузи - добавки для захисту кісток. Для точності ведіть щоденник прийому, щоб контролювати кількість поживних речовин.

Збалансоване харчування, уважний підхід до вибору добавок і консультації з лікарем допоможуть отримати максимум користі без шкоди для здоров’я.