Чи можна "розігнати" метаболізм? Нарешті є зрозуміла відповідь експерта

Які фактори впливають на схуднення?

Віктор повідомив, що схуднення залежить лише від харчування за наявності активності.

"На схуднення впливає дуже багато факторів. Все опирається, знову ж таки, в енергетичний баланс, на який впливає, для прикладу, сон", - сказав експерт.

За його словами, недосипання підвищує голод, знижує контроль поведінки і може негативно на схуднення через насамперед харчову поведінку, "бо нам важче себе контролювати, коли ми не виспались, і в нас підвищується тяга до калорійної їжі і голод при цьому".

Також тренер повідомив, що швидкі низькокалорійні дієти несуть шкоду для нашого організму, не треба взагалі їх використовувати.

Що таке метаболізм

Метаболізм - це безперервний і саморегульований кругообіг речовин, який відбувається у процесі існування живих організмів і супроводжується їх постійним самовідновленням. До цих реакцій належить засвоєння поживних речовин та кисню, які надходять із навколишнього середовища, аж до утворення кінцевих продуктів (CO 2 , вода, сечовина та ін.), що виділяються назовні.

Живі організми здатні вбирати з навколишнього середовища і перетворювати енергію (енергетичний обмін), яка потім витрачається на побудову та підтримку їх структурної організації (пластичний обмін).

Метаболізм включає три етапи: надходження речовин до організму, їх внутрішньотканинний обмін і виділення кінцевих продуктів з організму. Надходження речовин в організм відбувається в результаті дихання (оксиген) та живлення. У шлунково-кишковому тракті продукти харчування перетравлюються (розщеплюються до простих речовин).