Можно ли "разогнать" метаболизм? Наконец-то есть вразумительный ответ эксперта

Какие факторы влияют на похудение?

Виктор сообщил, что похудение зависит только от питания при наличии активности.

"На похудение влияет очень много факторов. Все упирается, опять же, в энергетический баланс, на который влияет, например, сон", - сказал эксперт.

По его словам, недосыпание повышает голод, снижает контроль поведения и может негативно на похудение через прежде всего пищевое поведение, "потому что нам труднее себя контролировать, когда мы не выспались, и у нас повышается тяга к калорийной пище и голод при этом".

Также тренер сообщил, что быстрые низкокалорийные диеты несут вред для нашего организма, не надо вообще их использовать.

Что такое метаболизм

Метаболизм - это непрерывный и саморегулируемый круговорот веществ, который происходит в процессе существования живых организмов и сопровождается их постоянным самовосстановлением. К этим реакциям относится усвоение питательных веществ и кислорода, поступающих из окружающей среды, вплоть до образования конечных продуктов ( CO2 , вода, мочевина и др.), которые выделяются наружу.

Живые организмы способны впитывать из окружающей среды и преобразовывать энергию (энергетический обмен), которая затем расходуется на построение и поддержание их структурной организации (пластический обмен).

Метаболизм включает три этапа: поступление веществ в организм, их внутритканевый обмен и выделение конечных продуктов из организма. Поступление веществ в организм происходит в результате дыхания (оксиген) и питания. В желудочно-кишечном тракте продукты питания перевариваются (расщепляются до простых веществ).