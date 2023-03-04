Як правильно міряти тиск, і які показники - небезпечні: правда від кардіолога

Правильно виміряні показники тиску дають нам важливу інформацію про стан здоров'я і попереджають про необхідність звертатися за допомогою, часом - невідкладною.

Про це розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.

Загальні правила вимірювання артеріального тиску

Вимірюйте АТ двічі на добу - вранці та ввечері (бажано в той самий час), якщо у вас вже є встановлений діагноз - гіпертонія. Або ж 1 раз на 3 місяці, якщо показники в нормі.

Записуйте показники. Кардіологу потрібно бачити їх в динаміці, а ви навряд пригадаєте, який АТ у вас був місяць тому.

Стежте за "робочим" тиском. І памʼятайте: якщо він вищий за 140/90 мм рт. ст. - це не норма! Навіть якщо почуваєтеся ви нормально! В цьому випадку обовʼязково запишіться на консультацію до кардіолога.

Правила під час вимірювання

Протягом години перед замірами виключіть куріння, вживання кави, міцного чаю та важкі фізичні навантаження.

Перед вимірюванням треба заспокоїтися і витримати невелику паузу.

Вимірюйте АТ сидячи, спираючись на спинку стільця, з розслабленими несхрещеними ногами. Рука має лежать на столі на рівні серця. В процесі не розмовляйте і не рухайтесь.

Манжета тонометра має бути на плечі, приблизно на 2 см вище ліктьового згину, а мітка датчика - над плечовою артерією.

Який тонометр краще

Для домашнього використання краще придбати повністю автоматичний чи напівавтоматичний тонометр.